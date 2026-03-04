El Palau de la Música de València se suma al 8M con un concierto de la OV dirigida por Virginia Martínez

Archivo - Clara Andrada - GISELA SCHENKER - Archivo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València se suma a la celebración del 8M con un concierto extraordinario, este jueves 5 de marzo, a las 19.30 horas, en la Sala Iturbi, bajo la batuta de la directora murciana Virginia Martínez.

El recital, integrado en el Festival Compositoras a Escena, incluye obras de las compositoras Consuelo Díez y Georgina Derbéz, así como de Piotr Ilich Chaikovski y contará con la participación como solistas de la flautista Clara Andrada y el pianista Alberto Rosado.

Previamente, a las 18.15 horas, habrá una charla previa al concierto protagonizada por las compositoras y la directora, con entrada libre hasta completar aforo.

El director del Palau, Vicente Llimerà, explica: "Queríamos que este concierto, incluido en el festival Compositores a Escena, fuera una propuesta atractiva que combinara una primera parte de potente creación contemporánea femenina, con el tradicional repertorio sinfónico del siglo XIX, poniendo en diálogo diferentes lenguajes compositivos y tradiciones musicales".

Por su parte, la subdirectora de Música, Nieves Pascual, añade, en un comunicado, que "este concierto extraordinario constituye una oportunidad para acercarse a un repertorio que amplía la mirada del público, y celebra la creación musical femenina, en el marco de una programación que reivindica el talento y la igualdad a los escenarios".

El programa se abrirá con 'La geometría del agua', de Consuelo Díez, compositora, docente, gestora cultural y directora de festivales. Se trata de una obra para orquesta de cuerda que interpretará por primera vez la Orquesta de València.

Nace de un encargo de Tomás Garrido, a quien la autora dedica la partitura junto con el compositor Tomás Marco. En esta partitura, Díez explora los comportamientos físicos del agua como modelo generativo de una música capaz de estructurarse de manera tan exacta como cambiante.

A continuación, se ofrecerá el Doble concierto para flauta, piano y orquesta de la compositora mexicana Georgina Derbéz, y que constituye su estreno en España.

La obra, según la autora de las notas al programa, la musicóloga Sakira Ventura, "se desarrolla en un solo movimiento en que la compositora explora el diálogo entre dos instrumentos de naturaleza tan distinta, creando un equilibrio sonoro que oscila entre la colaboración y el contraste".

Las texturas tímbricas y el tratamiento orquestal revelan la maestría de Derbéz en la fusión de colores instrumentales, construyendo un discurso musical de notable cohesión.

Los solistas serán Clara Andrada, flauta solista de la Frankfurt Radio Symphony Orchestra y de la Chamber Orchestra of Europe, y Alberto Rosado, reconocido especialista en música contemporánea y miembro del Plural Ensemble.

En la segunda parte, el público podrá escuchar la célebre Sinfonía n.º 4 en Fa menor, op. 36 de Piotr Ilich Chaikovski, estructurada en cuatro movimientos y caracterizada por su intensidad expresiva y riqueza orquestal. Compuesta entre 1877 y 1878, está dedicada a la mecenas Nadezhda von Meck, y representa uno de los momentos culminantes del sinfonismo romántico.

Virginia Martínez, ha dirigido a la Orquesta de València y formaciones como la Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, desarrollando una intensa labor como directora artística y titular de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia durando más de una década. Su trayectoria se caracteriza por la versatilidad de repertorio, el impulso a la música contemporánea y el compromiso con la excelencia interpretativa.