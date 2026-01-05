El paro baja en 25.560 personas en 2025 en la Comunitat Valenciana hasta los 289.943 desempleados

Archivo - Paro - EUROPA PRESS - Archivo

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 25.560 personas en 2025 en la Comunitat Valenciana en relación al año anterior (-8,1%) hasta los 289.943 desempleados tras un descenso del 0,7% el último mes del año respecto a noviembre (2.173 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya cinco ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región. Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en la Comunitat Valenciana (17 veces) mientras que ha subido en ocho ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2024.

En cuanto a sexos, el año cerró con 177.081 mujeres desempleadas, 13.570 menos que el año precedente y 112.862 hombres sin empleo, un descenso de 11.990 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 4.907 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 20.653 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en Servicios, 1.569 menos (-0,76%); Sin empleo anterior, 1.052 menos (-4,52%), mientras que se incrementó en Construcción, 320 más (+1,52%); Industria, 91 más (+0,27%); Agricultura, 37 más (+0,52%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (20.4794), Industria (34.415), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (7.104), Construcción (21.389), Sin empleo anterior (22.241).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en el País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51.782), la Comunitat Valenciana (-25.560) y Cataluña (-11.959) frente a La Rioja (-202) y Ceuta (-722), en el lado contrario.

CONTRATACIÓN

El número de contratos firmados en la Comunitat Valenciana en 2025 aumentó un 7,3% durante el año hasta registrar 108.162 en diciembre. En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos aumentaron un 14,2% hasta los 48.029 contratos y los temporales aumentaron un 2,3% hasta sumar 60.133 contratos en el último mes del año.

Del número de contratos registrados al cierre del año, el 55,6% fue temporal (frente a un 49,23% del mes anterior) y un 44,4%, indefinidos (el mes precedente fue un 50,77%).

DATOS DE DICIEMBRE

El desempleo se redujo en diciembre en 2.173 parados respecto al mes precedente. Desde 1996, el paro en diciembre ha bajado en diciembre la mayoría de veces en la Comunitat Valenciana (16 veces) mientras que ha subido en nueve ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2022.

En cuanto a sexos, de los 289.943 desempleados registrados en diciembre, 177.081 fueron mujeres, 1.998 menos (-1,1%) y 112.862, hombres, lo que supone un descenso de175 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-0,2%).

En diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 2.293 parados menos que a cierre del pasado mes (-12,1%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 120 desempleados (+0,04%).

El paro bajó en todas las provincias: Valencia (-1.118), Alicante (-626) y Castellón (-429).

Cataluña (+1.860), País Vasco (+948) y Galicia (+459) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Comunitat Valenciana y Madrid en donde menos, con retrocesos de 12.271, 2.173 y un 1.504, respectivamente.

