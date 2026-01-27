El paro baja en 47.100 personas en 2025 en la Comunitat y se crean 98.800 empleos

Archivo - Varias personas con cita previa esperan para entrar en una oficina del SEPE (antiguo INEM), en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 47.100 personas en 2025 en la Comunitat hasta los 286.500 al cierre del cuarto trimestre, un 14,1% menos que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 39.100 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 10,39%.

Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Comunitat Valenciana (15 veces) mientras que ha subido en 9 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2021.

En el cuarto trimestre se crearon en la Comunitat 19.500 puestos de trabajo (+0,8% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 2.470.500 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 2.757.100 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 19.500 personas (0,7%).

En el último año el paro se ha reducido en 47.100 personas (-14,1%) en la Comunitat Valenciana y se han creado 98.800 empleos (+4,2%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 51.700 personas (1,9%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 25.300 mujeres (-13,7%), frente a un retroceso del paro masculino de 13.800 parados (-9,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 159.500 y la tasa de paro femenino en el 12,41%. Por su parte, 127.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,63%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en la Comunitat Valenciana se redujo en 14.400 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 29,22%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 30.700 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se redujo en 18.700 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 2.077.600 personas, de los que 1.758.100 tenían contrato indefinido (el 84,62%) y 319.500, temporal (el 15,38%).

La creación de empleo en el cuarto trimestre en la Comunitat Valenciana fue mayor en el sector privado, que generó 15.400 puestos de trabajo, un 0,73% más, hasta un total de 2.118.100 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 4.100 nuevos empleos, un 1,18% más más que en el trimestre anterior hasta 352.400 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 6.900 personas en el cuarto trimestre (+0,33%) en la comunidad hasta los 2.108.800 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 12.600 (+3,61%), hasta sumar 361.700 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 13.100 menos (-10,26%); Industria, 12.600 menos (-54,55%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 12.000 menos (-7,96%); Agricultura, 1.400 menos (-11,2%), mientras que se incrementó en Construcción, 100 más (+0,88%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Baleares (+10.800), País Vasco (+6.600) y Galicia (+4.300) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que la Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía en donde menos, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (+59.300), Canarias (+35.700) y Comunitat Valenciana (+19.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y un 5.000 empleos menos, respectivamente.

