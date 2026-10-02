El paro sube en 2.267 personas en septiembre en Comunitat Valenciana hasta los 296.786 desempleados

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 2.267 personas en septiembre en Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (+0,8%) hasta los 296.786 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de septiembre, se acumulan ya tres meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de septiembre desde 2024. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en septiembre la mayoría de veces en Comunitat Valenciana (14 veces) mientras que ha subido en 12 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2018.

En el último año el desempleo acumula un aumento de 2.771 parados lo que supone un 0,9% más. Por sectores, el paro bajó en Servicios, 606 menos (-0.3%); Construcción, 385 menos (-1.78%); Industria, 263 menos (-0.79%); Agricultura, 29 menos (-0.42%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, 3550 más (+12.39%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (203665), Industria (32899), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (6811), Construcción (21204), Sin empleo anterior (32207).

En cuanto a sexos, de los 296.786 desempleados registrados en septiembre, 181.142 fueron mujeres, 1.247 más (+0,7%) y 115.644, hombres, lo que supone un aumento de 1.020 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0,9%).

En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 2.852 parados más que a cierre del pasado mes (+16,5%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 585 desempleados (-0,21%). Por provincias, el paro bajó en Valencia(-158) mientras que subió en Alicante/Alacant(+1627), Castellon/Castello(+798)

Andalucía (+6.733), Madrid (+2.773) y Galicia (+2.746) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Canarias, Ceuta y La Rioja en donde menos, con retrocesos de 4.156, 328 y un 135, respectivamente.

CONTRATACIÓN

En septiembre se registraron 142.785 contratos en Comunitat Valenciana, un 2,7% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 78.686 fueron contratos indefinidos, cifra un 9,3% superior a la de septiembre del año anterior y 64.099, contratos temporales (un 4,5% menos).

Del número de contratos registrados en septiembre, el 44,89% fue temporal (frente a un 51,87% del mes anterior) y un 55,11%, indefinidos (el mes precedente fue un 48,13%).

Por su parte, en España el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 23.587 personas con respecto al mes de agosto (+1%) según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que destaca que se trata de una subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie.

Tras el ascenso de septiembre, el número total de desempleados se situó en 2.379.505, manteniéndose por debajo de la cota de los 2,4 millones y firmando su nivel más bajo en un mes de septiembre desde 2007, en el periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.

De este total, a finales de septiembre constaban 56.476 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria y el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE.