Urna con papeletas al Congreso de los Diputados - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este domingo a las 18.00 horas ha alcanzado el 71,18 por ciento en la Comunitat Valenciana, lo que supone un aumento de 13,25 puntos porcentuales respecto a los comicios de 2023.

Así lo ponen de manifiesto los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior https://resultados.29neleccionesgenerales.com/.

En la provincia de Valencia, el porcentaje de participación llega al 72,32%, 13,80 puntos porcentuales más que en los pasados comicios; en la de Alicante, del 69,43%, 12,72 puntos porcentuales más y en Castellón, el 71,48%, 12,62 puntos porcentuales más que en 2023.