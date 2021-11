Partidos, sindicatos y patronal coinciden en el actual "momento crucial" para cambiar financiación: "Está en la agenda"

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos con representación en la Comunitat Valenciana, los sindicatos y la patronal han coincidido en que es "el momento" de cambiar el modelo de financiación autonómica ante la situación actual, que han calificado de "crucial", y han celebrado que este asunto "esté en la agenda política".

En concreto, y con la vista puesta en la manifestación convocada para este próximo sábado para reclamar un cambio en el modelo, desde la patronal han instado a "ser realistas" en este sentido, los sindicatos han reclamado "soluciones" a las formaciones políticas y estas se han reprochado mutuamente los "retrasos" y las "excusas", pero han coincidido en la necesidad de alcanzar un "consenso" y en la importancia de la "voluntad política".

Así lo han manifestado este lunes el director de investigación del Ivie, Francisco Pérez; el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea; y los síndics Manolo Mata (PSPV-PSOE), María José Catalá (PPCV), Ruth Merino (Ciudadanos), Fran Ferri (Compromís) y Pilar Lima (Unides Podem) en un encuentro organizado por Radio Valencia Cadena SER y recogido por Europa Press.

En la primera intervención, Pérez ha defendido que las soluciones "pasan por conseguir que todas las comunidades autónomas reciban los mismos recursos" y ha considerado que los valencianos "se han visto perjudicados de forma sistemática por el sistema de financiación autonómica, incluso antes del sistema actual, de 2009, con unas diferencias de financiación por habitante que llega a los 30 puntos porcentuales con otras autonomías de régimen general y hasta los 50 en las comunidades con regímenes forales".

El experto ha insistido en que "solucionar el problema de infrafinanciación de la Comunitat" es un "asunto capital", con un nuevo sistema que "tiene que pasar necesariamente por tener en cuenta la población de cada territorio".

Al respecto, ha valorado que, en los últimos años, "cada vez más personas reconocen el problema" que sufre la Comunitat Valenciana y ha afirmado que "ya no se predica en el desierto, porque expertos de otros territorios comparten el diagnóstico de que es necesario cambiar el sistema de financiación". "Tengo la impresión de que las cosas han cambiado", ha asegurado.

DEUDA

Por su parte, los representantes de los sindicatos han incidido en la problemática que supone la deuda que acumula la Comunitat Valenciana y han reclamado una "solución", como por ejemplo que la misma "sea asumida por el Estado".

Las organizaciones sindicales han pedido un "esfuerzo" para "explicar a la ciudadanía en qué les repercute directamente" la infrafinanciación y "por qué no se dedican recursos para determinadas cosas".

Tanto desde CCOO como desde UGT han subrayado que el Gobierno de España "tiene la obligación de presentar la propuesta" de reforma del sistema de financiación, que además "no perjudique la posición de nadie".

"SER REALISTA"

Por su parte, Salvador Navarro (CEV) ha manifestado su "preocupación" por la acumulación de deuda, porque "al final habrá que pagarla", y ha instado a "dar solución" a este asunto. En este sentido, ha pedido "ser realista" en el contexto, marcado por la salida de una etapa "complicada" por la pandemia.

Así, ha insistido en el "crucial" momento actual, en que la financiación "está en la agenda política". "No estamos como hace cuatro años, cuando solo la Comunitat demandaba un nuevo sistema. Ahora es un debate que se está articulando", ha insistido.

Sobre la manifestación convocada para el próximo sábado, Navarro ha reivindicado su celebración ya que "no se han resultado los problemas desde 2017". "El Gobierno ya sabía del problema y no ha hecho mucho más que los anteriores", ha señalado, al tiempo que ha considerado que los últimos ministros de Hacienda "prometan pero luego no cumplan".

El presidente de la CEV ha incidido en que "no es una manifestación contra nadie", sino para "defender nuestros intereses y una solución para todos los españoles, no solo para la Comunitat Valenciana". Al respecto, ha celebrado que el PPCV se haya sumado a la Plataforma 'Per un Finançament Just': "Ahora somos más y tenemos muchas más fuerza y capacidad".

"DESPERTAR CONCIENCIAS"

En la última mesa, en la que han participado los síndics en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, del PSPV, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "sí que se preocupa" por la infrafinanciación de la Comunitat "y lo intenta solucionar a través de inversiones que han permitido que, pese a la crisis que se ha vivido con el coronavirus, no se ha recortado ni un euro en servicios públicos.

Mata ha augurado que la manifestación de este sábado será "clave" para "despertar conciencias" y que otros territorios "conozcan el problema".

La síndica del PP y secretaria general de la formación en la Comunitat, María José Catalá, ha defendido que su partido "no ha cambiado" la posición que mantiene "desde hace muchos años", que es la de buscar "un consenso" para el cambio de financiación autonómica que "mejore la situación" de la Comunitat.

Catalá espera que el Ejecutivo socialista "cumpla" y "presente antes de que termine este mes de noviembre la propuesta de nuevo sistema". "Estamos ante una cuestión de necesidad", ha calificado, al tiempo que ha afeado a Mata (PSPV) que le gustaría que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "tuviera la misma capacidad de persuasión con Pedro Sánchez que la que ha tenido con Carolina Punset" --exdiputada de Cs y que actualmente forma parte del equipo de Puig en Presidencia--.

Precisamente, la portavoz de Cs en Les Corts, Ruth Merino, ha señalado que "la responsabilidad de que la infrafinanciación autonómica aún no se haya solucionado es de Pedro Sánchez" porque "se trata de una cuestión de voluntad política y de valentía para afrontar los problemas".

Merino ha lamentado que los gobiernos de España "hayan esquivado el problema durante tantos años" y ha reclamado que "no haya más excusas" para no cambiar el sistema. Así, ha afeado a PP y PSOE que "no estén acostumbrados a sentarse para acordar cuestiones importantes", ya que, ha considerado, estas dos formaciones "tienen que llevar la voz cantante". Al respecto, María José Catalá, ha respondido: "Si delegáis la responsabilidad en nosotros, pues fenomenal".

"OPORTUNIDAD" ACTUAL

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha subrayado que la reforma del sistema de financiación autonómica fue uno de los puntos del acuerdo al que llegó la coalición con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y ha criticado los "retrasos" del Gobierno para presentar la propuesta. No obstante, espera que ese borrador llegue "pronto" y "sea bueno para nuestro territorio", ya que "es necesario tener en cuenta la población ajustada".

Mientras tanto, ha sostenido Ferri, el Ejecutivo central "debe aprobar un fondo de compensación anual para que la Comunitat Valenciana tenga igualdad de oportunidades". En esta línea, ha incidido en la "oportunidad" actual de "convencer a la sociedad" de que la infrafinanciación es "uno de los principales problemas".

Finalmente, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha reconocido que la reforma del sistema de financiación es "complicada" porque "hay que conseguir un acuerdo entre todos los territorios" y ha reivindicado que la financiación "no puede depender del gobierno de turno". "Si el pastel no da para todos, lo mejor es ampliarlo", ha expresado.

Sobre este asunto, ha propuesto una "política fiscal justa" que "aumente los impuestos a aquellos que más tienen" para conseguir así "poder redistribuir el dinero" y "conseguir un sistema de financiación autonómica que convenza a todas las comunidades".