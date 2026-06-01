El paso inferior de Pérez Galdós de València permanecerá cerrado excepcionalmente hasta el próximo miércoles

El paso inferior de Pérez Galdós permanecerá cerrado hasta el miércoles - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paso inferior de Pérez Galdós permanecerá cerrado a la circulación durante tres días. De este modo, desde las 10.00 horas de hoy lunes, y hasta el próximo miércoles, día 3, el paso de vehículos por este tramo subterráneo se cerrará de manera excepcional para permitir la ejecución de las obras de un colector, en el contexto de las obras de reurbanización y renaturalización del eje Pérez Galdós-Giorgeta.

Esta es la primera vez, desde que se iniciaron las obras hace ya once meses, que se corta el paso inferior de Pérez Galdós de forma continuada. El corte obedece a "la necesidad de realizar la conexión de un colector urbano, precisamente en el acceso al paso inferior", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta modificación del tránsito hará que los vehículos provenientes de la avenida Giorgeta tengan que desviarse a la altura de la rotonda de Tres Forques-Cuenca, ya que ni el paso inferior ni la vía de servicio estarán abiertos a la circulación. De manera paralela, el tráfico proveniente del puente de Campanar no podrá acceder al túnel desde la altura de la calle Cartagena, pero sí circular por la vía de servicio hasta la intersección con las calles Linares y Lorca.

Desde que arrancaron el verano de 2025, las obras en el eje Pérez Galdós-Giorgeta se han ido ejecutando por fases, con el objetivo de minimizar al máximo las afecciones sobre la circulación. Al respecto, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha explicado que las previsiones son que el próximo de septiembre, "con el inicio del curso escolar, el eje Pérez Galdós-Giorgeta quede abierto a la circulación".

Una vez finalice toda la obra, se habrá actuado en un área de 97.000 metros cuadrados, se habrán plantado 6.800 m 2 de zonas verdes, con 60 especies distintas, y se habrán ampliado las aceras para hacerlas más accesibles, con una anchura de 4 a 7 metros, sombreadas y equipadas con mobiliario y baldosas hidráulicas de tonalidades diversas (ocres, grises y arenosos).

Además, cuando concluyan los trabajos, se dispondrá de tres nuevas zonas de juegos infantiles, y de un carril bici bidireccional de 2,4 kilómetros de longitud, 15 paradas de autobús adaptadas y 26 pasos de peatones. La actuación incluye también la renovación de los carriles de circulación con pavimento fonoabsorbente (que reduce significativamente la contaminación acústica) y de todo el sistema de de alcantarillado, semaforización e iluminación con 265 luminarias led.