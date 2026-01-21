Pastora Vega y Pablo Carbonell llegan al Teatro Flumen de Valencia con Género de Dudas - ÁNGEL GALÁN COMUNICACIÓN

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Género de Dudas llegará al Teatro Flumen de Valencia los días 23 y 24 de enero, dentro de su gira nacional en la que pasarán por otras ciudades como Sevilla. La obra es un texto de Jade-Rose Parker, dirigida por Gabriel Olivares, con una producción de Okapi Produccines e Iria Producciones.

Protagonizada por Pastora Vega y Pablo Carbonell, junto a Ariana Bruguera y Abraham Arenas, esta comedia plantea una historia tan actual como provocadora, donde las certezas se tambalean y los personajes se ven obligados a cuestionar sus propias creencias, identidades y relaciones, ha indicado la organización en un comunicado.

Género de Dudas propone una trama "llena de giros, humor inteligente y situaciones límite" en las que nada es lo que parece y donde el espectador es invitado a reflexionar entre la risa y la sorpresa.

La obra presenta a Julia, una mujer elegante y vital que ha dedicado gran parte de su vida a apoyar a su marido Francisco, un político inmerso en plena campaña electoral.

Tras treinta años de matrimonio "aparentemente sólido", una inesperada carta sacude los cimientos de su relación. A esta revelación se suma la llegada de Lucía, su hija adoptiva, con noticias que terminarán de desencadenar un auténtico tsunami emocional. A partir de ese momento, todos los personajes deberán enfrentarse a sus miedos, contradicciones y verdades ocultas.