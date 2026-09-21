Paterna identifica a una empresa por verter restos de obra en la calle y se enfrenta a 3.000 euros de multa

Imagen de las bolsas en la calle - AYUNTAMIENTO DE PATERNA

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Paterna (Valencia) ha identificado a una empresa como presunta responsable de depositar restos procedentes de una obra junto a unos contenedores del barrio de Campamento, una conducta por la que se enfrenta a una multa de 3.000 euros, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento, que ha intensificado la vigilancia y el control del abandono de escombros, residuos y enseres junto a los contenedores en la vía pública, con la ayuda de la red de cámaras de videovigilancia.

En este caso concreto, la identificación ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana, después de que una vecina alertara de los hechos y facilitara a los agentes imágenes de los vehículos utilizados para realizar el vertido, en las que podían identificarse sus matrículas.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha destacado que han intensificado "la vigilancia y el control frente a los vertidos y este tipo de comportamientos incívicos porque no vamos a permitir que unos pocos ensucien nuestras calles y nuestros barrios". "Quien actúe de esta manera debe saber que vamos a perseguir estas conductas y que se enfrenta a las correspondientes sanciones", ha advertido.

Tras recibir el aviso de la vecina, una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar de los hechos, en el barrio de Campamento, donde comprobó que los residuos y enseres estaban depositados junto a unos contenedores. En el momento de la llegada de los agentes, los presuntos responsables del vertido ya no se encontraban en el lugar.

A partir de las imágenes y del vídeo aportado por la vecina, los agentes pudieron avanzar en la investigación e identificar los vehículos relacionados con los hechos. Las pesquisas permitieron determinar también que los residuos y enseres procedían de una vivienda de la misma calle en la que se estaban realizando trabajos de retirada de materiales.

Los hechos contravienen lo establecido en el artículo 15.1 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Paterna. Por ello, la Policía Local ha realizado el correspondiente informe-denuncia para iniciar la tramitación administrativa de la sanción por importe de 3.000 euros además de requerirles la retirada de los residuos depositados indebidamente.

A este respecto, Sagredo ha subrayado que seguirán "reforzando la vigilancia para detectar, identificar y sancionar este tipo de conductas. La Policía Local está realizando un importante trabajo de control, pero la colaboración de nuestros vecinos y vecinas también es fundamental, como ha quedado demostrado en este caso", ha sostenido.

Asimismo, el primer edil ha agradecido expresamente la implicación ciudadana y ha insistido en que "cuidar de Paterna es responsabilidad de todos. Quien utiliza la vía pública para abandonar residuos y enseres debe saber que estas conductas tienen consecuencias".