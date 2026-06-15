Patronal y sindicatos instan al Consell y Gobierno a negociar la propuesta "mejorable" de financiación autonómica

El ministro de Hacienda, Arcadi España; el secretario general de UGT-PV, Tino Calero; la secretaria general de CCOO-PV, Ana María García; y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, durante una reunión, en la Delegación del Gobierno - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los dirigentes de UGT PV, CCOO PV y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han pedido al Gobierno central y a la Generalitat que se sienten a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica y la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana, a partir de una propuesta del Ejecutivo central que consideran "mejorable" y sobre la que instan a trabajar a ambas administraciones.

Así lo han señalado, en declaraciones a los medios, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, tras mantener una reunión con el ministro de Hacienda, Arcadi España, este lunes en la sede de la Delegación del Gobierno en València.

El secretario general de UGT PV ha lamentado que la valenciana es "una comunidad pobre que se ve obligada a contribuir como una comunidad rica porque tenemos un modelo de financiación caducado en el año 2014, que penaliza a nuestra comunidad y que ha generado una deuda de más de 64.000 millones de euros".

Tino Calero ha pedido al ministro "celeridad" para que la propuesta de reforma del modelo de financiación "salga a la luz lo antes posible" y ha señalado que la propuesta es una "mejora evidentemente sustancial del actual modelo de financiación, pero que desde luego tendrá que ser mejorada".

DIALOGAR "EN TODOS LOS FOROS"

Asimismo, ha insistido en que "no sería entendible por el conjunto de valencianas y valencianos que el Consell no se aveniera a hablar en profundidad de esta propuesta del gobierno". Así, ha pedido que lo haga "en todos los foros y en todos los ámbitos, de forma bilateral, de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después en el trámite parlamentario que evidentemente se tendrá que desarrollar en las Cortes de España".

El secretario general de UGT PV ha reclamado al Gobierno un fondo de nivelación transitorio, la condonación de la deuda y que la nueva financiación autonómica entre en vigor el 1 de enero del 2027. Para Calero, la propuesta de condonación de la deuda es "positiva aunque insuficiente".

RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Ana García ha destacado que "por fin tenemos una propuesta de modelo de financiación que empieza a hacer justicia" para la Comunitat Valenciana tras muchos años de infrafinanciación, y ha puesto en valor que los casi 3.700 millones de euros planteados superan lo que pedía la comisión de expertos.

"Serían unos recursos que vendrían muy bien para que haya mejoras sustanciales en la educación pública, en la sanidad y en los servicios sociales", ha destacado.

La responsable de CCOO PV ha pedido al Ministerio de Hacienda "hacer los esfuerzos políticos necesarios" para que la condonación de la deuda "siga creciendo" hasta alcanzar el total de la "deuda ilegítima que ha ido generando nuestra comunidad autónoma por la inflación".

Igualmente, Ana García ha pedido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "se tiene que sentar a negociar con el Ministerio" y que no se pierda en "la bilateralidad y multilateralidad", en alusión a si se negocia en reuniones con las CCAA antes que en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

CONTRA LA POLARIZACIÓN

Por su parte, el presidente de la CEV ha lamentado la "polarización" y "la tensión política" y ha pedido "reunir al Consejo de Política Fiscal "cuanto antes" para que se puedan realizar "aportaciones", y que después la Generalitat negocie con el Gobierno. Asimismo, ha reivindicado el fondo de nivelación transitorio y que se eleve la cifra de condonación de deuda.

"Sí a la negociación, sí a respetar las formas, sí a escuchar al Partido Popular cuando ha dicho lo de la reunión del Consejo de Política Fiscal, pero en el minuto uno tenemos que estar trabajando todos juntos", ha defendido.

Vicente Lafuente ha resaltado que hay "una línea de trabajo encima de la mesa para poder ir desarrollando", si bien considera la propuesta del Gobierno "manifiestamente mejorable". Lafuente ha defendido que "es absolutamente imprescindible una reforma del modelo de financiación" porque la Comunitat Valenciana "está jugando un partido en inferioridad de condiciones" respecto a otras comunidades.

Esto provoca que, por ejemplo, la Comunitat Valenciana no tenga "capacidad de hacer una política industrial potente" y "carencias" en sanidad y educación, ha lamentado el dirigente empresarial.