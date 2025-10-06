El Patronato de Turismo y ASHOTUR impulsan una asociación gastronómica en Castelló

CASTELLÓ 6 Oct. (EUROPA PRESS) - -

El Patronato de Turismo, en colaboración con la Asociación de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR), con el objetivo de fortalecer y coordinar la oferta culinaria de Castellón, ha anunciado la puesta en marcha de una asociación gastronómica que reunirá bajo un mismo paraguas a todos los establecimientos hosteleros que lo deseen.

La iniciativa pretende convertirse en un punto de encuentro para los profesionales del sector, fomentando la creatividad, la innovación y la promoción de la gastronomía local a través de jornadas, eventos y actividades orientadas tanto a residentes como a turistas.

En este contexto, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, se ha reunido con Yolanda González y Carmen Pastor, representantes de ASHOTUR, para abordar los primeros pasos de la iniciativa y establecer las bases de colaboración. En palabras de Miralles, "la creación de la asociación busca mejorar la visibilidad de la oferta culinaria local y posicionar Castellón como un destino de referencia en el ámbito gastronómico".

Según la concejal, "esta asociación surge como respuesta a una necesidad histórica del sector en Castellón, ofreciendo un canal formal y coordinado para potenciar la gastronomía como motor económico y cultural de la ciudad". "Gracias a la colaboración con ASHOTUR, que conoce el sector y aporta garantías de éxito, podremos impulsar la gastronomía castellonense de manera coordinada y estratégica", ha añadido.

La concejal ha señalado que la gastronomía representa un elemento clave para atraer visitantes y consolidar la identidad turística de la ciudad. "Este proyecto permitirá potenciar la creatividad y la innovación de nuestros hosteleros, generando sinergias entre profesionales del sector y promoviendo nuestra riqueza gastronómica a nivel regional y nacional", ha dicho.

El proyecto contempla la organización de eventos temáticos, rutas gastronómicas y talleres culinarios que involucren a cocineros, productores locales y emprendedores del sector. De esta manera, la asociación promoverá la calidad de la oferta gastronómica y también servirá como plataforma para la profesionalización y actualización continua de los hosteleros de Castellón.

Otro de los objetivos de la iniciativa es fortalecer la promoción del producto local, incentivando la utilización de materias primas autóctonas y fomentando la sostenibilidad en los procesos de elaboración. Miralles ha señalado que la idea es que esta asociación pueda ser un escaparate de la riqueza culinaria de la ciudad, "potenciando la visibilidad de pequeños productores, mercados locales y restaurantes especializados, y consolidando la gastronomía como un atractivo turístico que complemente la oferta cultural y de ocio de Castellón".

En las próximas semanas, el Patronato de Turismo convocará a los establecimientos hosteleros interesados en formar parte de esta iniciativa para profundizar en los detalles y definir la estructura de la asociación.

PREMIOS NACIONALES DE HOSTELERÍA

Castelló ha sido seleccionada para acoger los Premios Nacionales de Hostelería 2025, un evento de referencia que cada año reúne a los principales representantes del sector en España. La candidatura fue presentada por el Patronato de Turismo de Castellón, en colaboración con ASHOTUR, y la gala de entrega de premios se celebrará el 4 de noviembre a las 19.30 en el Teatro Principal, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro clave para la hostelería nacional.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que el objetivo de la nueva asociación gastronómica es precisamente impulsar iniciativas de relevancia nacional, como la de acoger los Premios Nacionales de Hostelería, que ayudan a situar la gastronomía castellonense como referencia en España.

Según Miralles, el objetivo es que la asociación sirva como plataforma para organizar eventos y actividades que proyecten a los hosteleros y productores locales a nivel nacional, "generando sinergias y reforzando la visibilidad de la gastronomía de Castellón".