El Patronato de Turismo de Castelló da luz verde al presupuesto de 2027, que supera los 1,54 millones

El Patronato de Turismo de Castelló - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Patronato Municipal de Turismo de Castelló de la Plana ha aprobado el presupuesto del organismo para el ejercicio 2027, que asciende a 1.541.481,22 euros, culminando así la tramitación iniciada semanas atrás.

De este modo, se da "luz verde a unas cuentas que permitirán continuar impulsando el crecimiento turístico de Castelló con una planificación estable y una estrategia definida", afirman desde el organismo.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castelló y presidenta del Patronato, Arantxa Miralles, ha destacado que "disponer de un presupuesto aprobado nos permite trabajar con previsión, planificar cada una de las actuaciones con suficiente antelación y seguir ofreciendo estabilidad tanto al Patronato como a las empresas, asociaciones y entidades con las que colaboramos". "Esa planificación es fundamental para continuar creciendo como destino", ha remarcado.

Las cuentas para 2027 experimentan un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior, motivado principalmente por la actualización de las retribuciones del personal prevista por la normativa estatal para los empleados públicos.

No obstante, Miralles ha subrayado que "más allá del incremento presupuestario, lo realmente importante es que seguimos consolidando una forma de trabajar basada en la planificación, la eficiencia y la colaboración con el sector turístico. Cada euro del presupuesto responde a una estrategia definida y a unos objetivos concretos para seguir haciendo crecer el turismo en Castellón".

La presidenta del Patronato ha explicado que durante el próximo ejercicio se continuará desarrollando el Plan Estratégico de Turismo, que marca la hoja de ruta para consolidar un modelo basado en la calidad, la innovación y la sostenibilidad, poniendo el foco en aquellos segmentos con mayor capacidad para atraer visitantes durante todo el año.

En este sentido, el Patronato seguirá reforzando la promoción del turismo deportivo mediante la captación de competiciones y eventos nacionales e internacionales; continuará impulsando el turismo gastronómico como uno de los principales elementos diferenciadores del destino; potenciará la oferta cultural y patrimonial de la ciudad; respaldará el turismo familiar con actividades y propuestas adaptadas a todos los públicos; y mantendrá su apuesta por el turismo MICE (congresos, reuniones e incentivos), un segmento estratégico por su elevado impacto económico.

Asimismo, el presupuesto permitirá seguir respaldando eventos consolidados que ya forman parte del calendario turístico de Castellón y que contribuyen a dinamizar la economía local, incrementar las pernoctaciones y proyectar la imagen de la ciudad más allá de la temporada estival.

Otra de las líneas de actuación será la mejora de los servicios turísticos. En este ámbito, el Patronato continuará reforzando la atención al visitante, la calidad de la información turística, la promoción digital del destino y las campañas de comunicación dirigidas tanto al mercado nacional como al internacional.

Del mismo modo, se seguirá avanzando en la modernización de la gestión administrativa del organismo mediante la planificación de nuevas licitaciones, reduciendo progresivamente el recurso a los contratos menores y favoreciendo procedimientos más eficientes, transparentes y con mayor seguridad jurídica.

"Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con un Patronato que actuaba muchas veces sin planificación y con escasa capacidad para anticipar las necesidades del sector. Hoy existe una estrategia clara, unos objetivos definidos y una programación que nos permite trabajar con mayor eficacia y ofrecer mejores resultados. Esa es la diferencia entre improvisar y gestionar", ha afirmado Miralles.

RECHAZO ENMIENDAS DE PSOE Y COMPROMÍS

La edil de Turismo ha explicado que "se han desestimado las nueve enmiendas registradas por el Grupo Municipal Socialista y las siete presentadas por Compromís, al considerar que no mejoraban el proyecto presupuestario ni respondían a las prioridades actuales del Patronato".

En concreto, Miralles ha manifestado que "hemos rechazado las enmiendas de PSOE y Compromís porque no se corresponden con las necesidades reales del Patronato ni con la estrategia turística que estamos desarrollando. Son propuestas que no responden a los retos actuales del sector y que, en algunos casos, suponían desviar recursos de actuaciones que ya han demostrado ser eficaces para la promoción de Castellón".

La presidenta ha añadido que "nuestro compromiso es gestionar con responsabilidad los recursos públicos, priorizando aquellas acciones que generan un retorno para la ciudad, fortalecen la competitividad del destino y apoyan a un sector que crea empleo y riqueza. Ese ha sido el criterio que ha guiado la elaboración de este presupuesto y también la valoración de las enmiendas".

Miralles ha concluido recordando que "el turismo constituye uno de los principales motores económicos de Castelló y que el presupuesto aprobado permitirá dar continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años".

"Seguiremos apostando por una promoción útil y eficaz, por la colaboración con el sector, por atraer visitantes durante los doce meses del año y por consolidar un modelo turístico que combine crecimiento económico, calidad y sostenibilidad. Castellón tiene un enorme potencial y este presupuesto nos permitirá seguir aprovechándolo con una planificación seria y una visión de futuro", ha concluido.