Pau Alabajos, Anna Millo y Pep Mirambell actúan en el ciclo del panorama musical valenciano de Les Arts

VALÈNCIA, 4 Mar.

El Palau de les Arts Reina Sofía de València inicia la segunda semana de su ciclo dedicado al panorama musical de la Comunitat Valenciana con la atención puesta en la música de autor y artistas de referencia en las tres provincias: el torrentino Pau Alabajos protagonista de la sesión del viernes, 6 de marzo, y la benicense Anna Millo y el sanvicentero Pep Mirambell que compartirán escenario el sábado 7.

Pau Alabajos despide en el Teatre Martín i Soler de Les Arts 'Versos a la vietnamita', una gira con más de 90 conciertos a sus espaldas, con la que ha presentado su último trabajo, un librodisco homónimo, en el que adapta musicalmente poemas de Salvador Espriu, Maria Mercè Marçal, Vicent Andrés Estellés, Marc Granell o Joan Margarit. El proyecto incluye, además del disco y el libro, talleres didácticos dirigidos a alumnado de secundaria y bachillerato.

El título del álbum hace referencia a las "vietnamitas", las multicopistas manuales que permitían reproducir y difundir textos clandestinos durante la dictadura franquista. Para su concierto en el Teatre Martín i Soler, Pau Alabajos rescatará también canciones emblemáticas de su repertorio, con alguna sorpresa incluida.

El sábado, 7 de marzo, a las 19.30 h, el Teatre Martín i Soler reunirá en un mismo escenario a Anna Millo y Pep Mirambell. Para Anna Millo, la velada supondrá el cierre de la gira de Radiografia, su primer disco en solitario, concebido como un álbum conceptual, que traza un mapa emocional a través de canciones vinculadas a distintas partes del cuerpo y a las vivencias personales de la autora de Benicàssim.

El disco transita por sonidos urbanos con influencias del hip-hop, el pop, el neo-soul y el rhythm & blues, y supone una nueva etapa artística para la valenciana.

Por su parte, Pep Mirambell dedicará su actuación en Les Arts a Pop Socialista Obrero Español, su flamante primer LP, en el que el exintegrante de Els Jóvens, aúna el mensaje y el compromiso de la canción de autor con la ligereza y frescura de los sonidos pop para tratar temas como la precariedad, la vivienda, la lengua o las relaciones tóxicas.

Pop Socialista Obrero Español ofrece una mirada valiente, pero a la vez cercana y llena de sensibilidad a través de doce temas, entre los que el cantante de San Vicente del Raspeig ha incluido colaboraciones con artistas como Íñigo Soler, Aina Palmer i Noelia Llorens 'Titana'.

Las entradas para el ciclo 'Les Arts és Músiques Valencianes' se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.