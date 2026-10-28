Paula Sánchez de León defiende su "vocación pública y experiencia" para ocupar la vacante en el Consejo de Transparencia

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La que fuera secretaria autonómica de Comunicación y Relaciones Institucionales y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana durante los gobiernos de Francisco Camps y Mariano Rajoy, Paula Sánchez de León, ha defendido su "vocación pública y experiencia profesional" para ocupar la vocalía vacante en el Consejo Valenciano de Transparencia, a propuesta del PP, tras el fallecimiento de Vicente Fernández en julio.

De este modo lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia este miércoles en la comisión de Régimen de Instituciones de la Generalitat en Les Corts, con carácter previo a la votación por el pleno, en la que ha expuesto su candidatura "con humildad, ilusión, responsabilidad e independencia", y con "la convicción de que el escrutinio ciudadano de la función pública no es una amenaza, sino un respaldo institucional y una garantía de una democracia adulta".

"Durante todos estos años de servicio público, he trabajado con más o menos acierto, según quien lo juzgue, pero les aseguro que, con compromiso, responsabilidad, honestidad, transparencia y pensando en el interés de los ciudadanos y en mejorar su bienestar, esta dilatada trayectoria por diversos puestos y administraciones constatan mi conocimiento profundo de la gestión pública", ha indicado.

Sánchez de León ha recalcado que abandonó "voluntariamente" la actividad pública en 2014 y, desde entonces, ha destacado que ha ampliado su experiencia "en el ámbito privado" y se ha relacionado con la Administración "desde fuera, lo que sin duda amplía el foco y la manera de aproximarnos a la gestión pública".

"Cuando tomé la decisión de dejar la actividad pública, lo hice con conciencia y desde la firme convicción de que la independencia es la mejor garantía de la libertad. Y desde esa libertad y de esa independencia presento esta candidatura porque creo en los fundamentos que justifican la existencia de este Consejo. Creo en la transparencia como uno de los pilares fundamentales de una democracia de calidad", ha reivindicado.

"FORTALECER LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES"

Y ha defendido que los ciudadanos "tienen derecho a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se gestionan los recursos públicos y cuáles son los criterios que guían la actuación de sus instituciones". "No debe entenderse únicamente como una obligación legal, sino como una forma de ejercer la responsabilidad pública de rendir cuentas ante los ciudadanos y, sobre todo, de fortalecer su confianza en las instituciones", ha resaltado.

Por ello, ha considerado que los órganos encargados de garantizar esta transparencia "deben ejercer sus funciones con independencia, objetividad y rigor, al margen de cualquier interés político o particular". Así, ha valorado que su candidatura al Consejo Valenciano de Transparencia puede aportar que la Administración sea "más abierta, más responsable y más cercana a los ciudadanos".

"Aspiro a aportar mi granito de arena en mejorar su funcionamiento y llegar al máximo posible en el cumplimiento de sus funciones", ha señalado, al tiempo que ha fijado como otra de sus prioridades, en caso de salir elegida, la de impulsar tareas "igualmente importantes" como la mediación o promover actividades de formación y sensibilización.

En este punto, ha mencionado la necesidad de poner solución "la problemática de los ayuntamientos" a la hora de cumplir con la ley de transparencia, "no por falta de voluntad, sino por falta de medios, materiales y personales". Ante esta situación, ha considerado que la tecnología "puede ser una gran ayuda" mediante la automatización de procedimientos o la creación de protocolos. "Es necesario prestar tiempo y atención a esta cuestión", ha recalcado.

GRUPOS

Entre los grupos parlamentarios, la diputada del PSPV Xelo Angulo ha instado a Sánchez de León a valorar la decisión del TSJCV de obligar a la Conselleria de Sanidad a facilitar información sobre pagos y derivaciones a la privada. También le ha preguntado cómo valora los cambios aprobados por PP y Vox para "eliminar controles" en este órgano.

Aitana Mas (Compromís) ha criticado que el Consell de Transparència no haya publicado "ninguna resolución" desde abril y se preguntado si la candidata va a "hacer partidismo" o una fiscalización "real" de la Generalitat. "Pongo en duda que su prioridad sea defender los intereses de la ciudadanía, ante su actuación en la Primavera Valenciana", ha añadido en alusión al movimiento estudiantil que tuvo lugar en 2012, cuando Sánchez de León era delegada del Gobierno.

Y la diputada de Vox Ana Vega ha considerado que Sánchez de León "cumple con todos los requisitos" para este puesto, al tiempo que ha señalado la necesidad de reforzar los medios materiales y humanos del Consell de Transparència. Además, ha planteado la posibilidad de que este órgano pueda tener "una mayor capacidad sancionadora".

Por su parte, la diputada del PP Laura Chulià ha indicado a Sánchez de León que no debe hacer caso a las críticas de la oposición de si "piensa hacer partidismo" en este puesto, ya que las realizan "los partidos del Gobierno con el primer fiscal general del Estado condenado". También ha destacado que se ha reforzado con dos efectivos la oficina de apoyo al Consell de Transparència.

"LA TRANSPARENCIA ESTÁ AL ALZA"

Durante su turno de réplica, Sánchez de León ha asegurado que se ha decidido a "aceptar este ofrecimiento" porque la transparencia "está al alza" y cobra más importancia "en el momento político que vivimos".

La candidata ha garantizado que piensa ejercer este cargo "con objetividad e imparcialidad", ya que "tener una ideología o afiliación política no empaña la independencia de las personas". Además, ha señalado que los responsables de los órganos de transparencia en Catalunya o Castilla-La Mancha también tienen afiliación política.

Dicho esto, ha negado que haya "interés alguno" en ocultar expedientes, ha rechazado hablar sobre los que estén judicializados y ha remarcado que la ley establece "la obligación de presentar una memoria anual" del organismo.