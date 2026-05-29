Pavel Talankin: "La democracia es un desierto y nuestra tarea consiste en llevar agua en las manos"

Pavel Talankin, Premio Pau i Justícia 2026 - HUMANS FEST

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Pavel Talankin, cineasta ganador del premio Óscar a Mejor Documental como codirector de 'Mr. Nobody Against Putin', asegura que "la democracia es un desierto, en medio del cual crece un árbol pequeño, solitario y muy frágil, por lo que nuestra tarea consiste en llevar agua en las manos".

Así lo ha manifestado el realizador en la Filmoteca Valenciana, con motivo de la XVII edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos ('Humans Fest') de València, que precisamente arrancó este jueves con la entrega del Premio Pau i Justícia a este profesor y videógrafo ruso que estrenará su filme en el recinto con un 'sold out' durante el fin de semana.

En un encuentro con los medios, Talankin ha afirmado que su nombre se encuentra en "la lista de agentes extranjeros del gobierno ruso", un listado que incluye a cientos de personas a quienes los mandatarios del país acusan de "estar bajo influencia del exterior". "Cualquier persona en Rusia si publica por redes sociales esta película puede sufrir multas tanto administrativas como penales", ha apuntado.

El autor trabajaba en una escuela primaria de Karabash (Rusia). Con la excusa de ser el camarógrafo y coordinador de eventos de la institución, documentó cómo el gobierno ruso obligaba a los profesores a realizar cánticos, discursos y actividades centradas en propaganda política a favor de Vladimir Putin y de la Guerra de Ucrania, con la intención de captar a soldados jóvenes para pelear en el frente.

"Estoy totalmente concienciado de lo que ha pasado y desde el principio entendí todos los riesgos y sabía qué iba a suceder", ha revelado Talankin en relación a las "represalias del gobierno de Putin". Así, ha incidido en que "cualquier persona en Rusia que publique en sus redes sociales la película puede sufrir tanto sanciones administrativas como penales".

El codirector ha estado acompañado de la ayudante de dirección del documental y también ganadora del Óscar, Katya Kize. En referencia al tema principal de esta edición --los derechos de la infancia y la juventud-- Talankin ha expresado que "demasiadas veces la gente da por sentada la democracia, la libertad y la seguridad".

"La democracia es un desierto, en medio del cual crece un árbol pequeño, solitario y muy frágil, por lo que nuestra tarea consiste en llevar agua en las manos, a través de todo ese desierto, para ese árbol", ha sostenido. En esta línea, ha aclarado el objetivo de su película: "Para mí lo más importante es que la gente sepa lo que pasa en los colegios en Rusia".

UN DOCUMENTAL "ÚNICO"

El ahora exiliado en Praga (República Checa) ha manifestado que el documental "es único porque muestra lo que está pasando dentro del colegio, algo que no se podría hacer fácilmente en Rusia". Asimismo, ha detallado que, por su rol como profesional de grabación del colegio, tenía "todos los derechos para hacerlo".

El galardonado también ha mostrado su apoyo a los profesores que participan en la huelga indefinida de la educación pública no universitaria en la Comunitat Valenciana: "Apoyo totalmente la causa con mucha emoción porque sé que en Rusia esto no podría pasar; si los profesores salieran a las calles, vendría la policía a detenerlos".

Por su parte, la directora del festival, Pilar Almenar, ha explicado que tener a un codirector y a una ayudante ganadores del Óscar es un "reconocimiento al trabajo y a haber estado como hormiguitas durante un montón de meses para que pudieran venir". "Empecé a tener contacto con ellos hace más de un año cuando presentaron su película y todavía no tenía ningún Óscar y ya me gustaba", ha señalado.

Almenar ha expuesto, en declaraciones a Europa Press, que intentó "traer la película el año pasado y no pudo ser, por cuestiones organizativas y de presupuesto", aunque, ha celebrado "seguirles la trayectoria": "Este año precisamente yo pensaba que me dirían que no por estar súper ocupados, pero me han dicho que sí".

"SOÑAR EN GRANDE"

En palabras de Almenar, que 'Mr.Nobody against Putin' y su equipo de dirección estén en esta edición del festival, es el resultado de "soñar en grande": "¿Por qué no iba a venir un director de Óscar?". En cuanto a la película, ha puesto de relieve su "historia de Quijote": "Es una especie de lucha de un pequeño héroe cotidiano que trata de defender los derechos humanos contra una maquinaria inmensa" .

La directora ha subrayado que Talankin y Kize "encajan perfectamente con el espíritu del festival", ya que, bajo su criterio, "'Humans Fest' se siente como un festival pequeñito, con una identidad muy concreta". Sin embargo, que los haya elegido no solo se reduce al contenido del filme, sino también a sus "términos cinematográficos brutales". "Honestamente es una muy buena película", ha concluido.

La proyección y coloquio de 'Mr. Nobody Against Putin' tendrá lugar a las 18.30 horas de este viernes en la Filmoteca, con el cartel colgado de 'sold out'. La Sala Berlanga será la que acogerá la conversación de Pavel Talankin, Katya Kize y Pilar Almenar.