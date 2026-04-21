Paz Navarro, reelegida presidenta de AJEV: "Las pymes no somos el futuro, somos el presente"

Junta Directiva de AJEV - AJEV

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV) ha celebrado su Asamblea General Electoral, en la que Paz Navarro ha sido reelegida presidenta para los próximos tres años, al frente de una nueva junta directiva "que continuará impulsando el crecimiento, la profesionalización y la representación del colectivo empresarial joven en la provincia", según ha informado la entidad en un comunicado.

Durante su intervención, Navarro ha agradecido la confianza de los socios y socias y ha puesto en valor el crecimiento de la asociación, que ya supera las 500 empresas asociadas, "consolidándose como una de las organizaciones empresariales jóvenes más relevantes del panorama nacional", han dicho.

"Hoy no solo renovamos una presidencia, reafirmamos una forma de hacer las cosas: estar al lado de nuestras empresas con soluciones reales, acompañamiento y una comunidad que genera oportunidades", ha señalado Navarro.

Durante la asamblea, se ha presentado memoria de actividades de 2025 y se ha destacado la gran cantidad de acciones realizadas: más de 40 eventos, más de 70 entrevistas a socios en medios, más de un 65% de oportunidades de negocio generadas, entre otras acciones.

En su discurso, Navarro ha destacado el posicionamiento de AJEV como una de las asociaciones "referentes" dentro de CEAJE y ha subrayado su crecimiento en número de socios en los últimos años, así como el desarrollo de proyectos innovadores que ya están siendo replicados en otras provincias.

Asimismo, ha puesto el foco en los principales retos que afrontan actualmente las pymes y micropymes, especialmente en materia de empleo. "Se habla mucho de paro, pero poco de la cantidad de vacantes que las empresas no conseguimos cubrir. Nos cuesta encontrar talento cualificado y comprometido, y esto está frenando nuestro crecimiento. Necesitamos políticas que faciliten la contratación y que conecten de verdad la formación con la empresa", ha reivindicado.

En esta nueva etapa, AJEV continuará reforzando sus principales líneas de trabajo: el acompañamiento al crecimiento y consolidación de las empresas jóvenes a través de formación, asesoramiento e información sobre ayudas y financiación; el impulso de la comunidad empresarial mediante el crecimiento sostenido de la base asociativa; y la visibilización del talento empresarial joven en la provincia de Valencia.

Navarro también ha puesto en valor el modelo de gestión de la asociación, "basado en la profesionalización, la planificación estratégica y la orientación a resultados", así como el papel del equipo técnico y de la junta directiva, cuyo trabajo se realiza de manera altruista.