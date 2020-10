Pedro Casablanc revela que estuvo en casa de Bárcenas después del estreno de 'B': "Le gustó mucho la película"

El artista español ha sido galardonado con el Premio de Honor de la XVII edición del Festival de Cine de Alicante

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor y director de cine, Pedro Casablanc, ha reconocido este miércoles que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, le llamó tras el estreno de la película 'B' porque "le gustó mucho" la cinta.

"Llegué a hablar con él tras el estreno. Él vio la película, le gustó mucho, y me quiso conocer. A través de un periodista cerramos un encuentro y estuve en su casa, con su mujer Rosalía, fue un encuentro curioso e interesante", ha afirmado Casablanc.

El artista español ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación durante la presentación del Premio de Honor del XVII Festival de Cine de Alicante, acompañado de la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, y el presidente del evento, Vicente Seva.

Casablanc ha contado que la realización de la película sobre el juicio de Bárcenas fue un proyecto "kamikaze" y "muy difícil de hacer" debido al tema en cuestión sobre el que trataba el largometraje. "Tuvimos que rodar prácticamente escondidos en un juzgado con muy poco tiempo", añade.

Sobre el encuentro con Bárcenas, ha añadido que el extesorero le comentó que no le gustaba el cine español "porque siempre iba de la Guerra Civil". "Me contestó eso y dije que era un tópico", concluye.

Asimismo, el actor y director ha señalado que la película se rodó con dinero "de familiares y amigos" a través de un "crowdfunding". "Absolutamente nadie de ningún partido político quiso apoyar ese proyecto. No interesaba filmarlo gráficamente, y no entiendo porqué, pero a nadie le interesaba la idea de poner en una película el juicio de Bárcenas", ha detallado.

Al respecto, durante su intervención ha agradecido que "su familia de Catral e Ibi" apoyase económicamente la proyección y ha recordado que, finalmente, recibió muchos premios y tres nominaciones a los Goya.

"No ganamos ningún Goya, no estábamos en el momento oportuno, pero creo que esta ha sido una película que me ha puesto a mi en un lugar que hasta el momento no tenía. La nominación al Goya y la cantidad de reconocimientos que he conseguido a raíz de 'B' han sido muy importantes y por los que estoy muy agradecido", ha zanjado el actor.

"PREOCUPACIÓN POR EL SECTOR"

Casablanc ha reconocido la "importancia" de mantener los festivales y eventos dedicados al cine en la actualidad con la situación sanitaria. "El trabajo de visualización del cine y del arte en general es fundamental, y más en la situación en la que estamos".

En el caso del Festival de Alicante, el actor y director ha puesto en valor el "gran trabajo" y "esfuerzo" de sacar adelante el evento en la provincia. "Es muy importante, y más en un país, donde el cine y la cultura están..., bueno no me quiero quejar, pero como ganen los de la moción de censura, se convertirá solo en entretenimiento", ha indicado.

Sobre la situación del sector artístico en el país, Casablanc afirma que hay "preocupación" al respecto, y que se debe a que un 80% del colectivo "no trabaja o no puede vivir de esto".

El artista indica "muchos compañeros que entran al mundo laboral del cine, teatro o series no han vuelto a trabajar". "Vivimos en un paro permanente, a veces te llaman para hacer tres días de rodaje y somos los más felices del mundo, pero la preocupación se basa en que mucha gente no puede trabajar o no le vuelven a llamar", ha matizado.

Casablanc ha recibido el Premio de Honor de la XVII Edición del Festival de Cine en el Palacio Provincial recordando que su familia es de la Vega Baja y que tiene amigos en la provincia, así como que en plena pandemia, "muchos rodajes se han reanudado".