Pedrós lamenta la "persecución lingüística" al valenciano de la ley de libertad educativa y cree que el PP "se equivoca"

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones del Consell Valencià de Cultura (CVC), Dolors Pedrós, ha criticado la "persecución lingüística" al valenciano que considera que supone la proposición de ley de libertad educativa que han registrado el PP y Vox en Les Corts y ha considerado que los 'populares' "se equivocan y deberían hacer una reflexión serena sobre si se tienen que desmarcar".

Así lo ha manifestado la presidenta en declaraciones a Europa Press tras el Pleno del CVC de este lunes, en las que se ha mostrado "preocupada" por esta propuesta y otras como las de la ley de À Punt y la de concordia porque cree que PP y Vox están "jugando muy fuerte". "No pensaba que se llegaría al punto que se está llegando y con la prisa que se está haciendo", ha lamentado.

De hecho, ha añadido que pensaba que el PP "sabría frenar de alguna manera" la presión de Vox o "incluso separarse y guardar distancia". "Mi pensamiento racional dice que le interesaría desmarcarse en algunos puntos", ha considerado, ya que opina que el PP es un partido que "tiene una apertura y está más entrenado para el consenso y para escuchar a otras ideologías". "Me está defraudando en ese aspecto".

Igualmente, ha señalado que "muchos políticos del PP y sus votantes" no "están a favor de esto, pero no se pronunciarán por la disciplina de partido". De hecho, ha lamentado que "nos hayan hipotecado en un pacto con la extrema derecha que pueda costar avances de décadas de trabajo".

Respecto a la denominada ley de libertad educativa, Pedrós ha lamentado lo que considera una "pobreza de mirada y de falta de empatía" al querer "uniformar". "Se quiere ir claramente a favorecer y a unificar a todos en favor de una lengua que precisamente, no es la que lo necesita ni está discriminada que es el castellano", ha añadido.

"Como si la enseñanza en valenciano supusiera un peligro, no sé para qué ni para el castellano, por supuesto, ni para la riqueza y el patrimonio cultural y lingüístico del País Valenciano. Todo lo contrario", ha manifestado. Igualmente, ha lamentado que este es el Consell que tiene "una falta de sensibilidad respecto a la lengua y la cultura propia enorme".

Además, ha criticado la propuesta de certificar ciertos títulos de valenciano con aprobar la asignatura en el instituto: "¿Esto pasa en alguna lengua del mundo? Es que no pasa en ninguna lengua del mundo. ¿Es que no tenemos derecho a ser un pueblo normal y tener una cultura?", se ha preguntado.

"Pienso que es un gran error, un grave error, que si tenemos la suerte de tener dos lenguas oficiales, estar queriendo que una esté asfixiando a la otra no beneficia absolutamente a nadie, ni nos hace menos españoles el hecho de utilizar dos lenguas con toda la normalidad, o de hablar valenciano con toda la normalidad. No veo de dónde viene eso si no es del propio odio", ha manifestado.

Por otra parte, ha criticado también la negación a la participación de los sindicatos en la ley de À Punt y en la "vuelta atrás" que considera que supone la Ley de Concordia.

También ha lamentado la sociedad que está "excesivamente dormida" en estos temas y ha alertado que "si no hay una respuesta más enérgica por parte de los mismos políticos de la oposición y por parte de la sociedad que se aprobará".