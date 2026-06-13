Una pelea entre tres compañeros de piso acaba con un disparo y tres detenidos en un bar de València

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres --de 39, 37 y 29 años-- tras una pelea en un bar de la ciudad de València en la que uno de ellos abrió fuego con un fusil contra los otros dos, y estos le propinaron una "paliza" al primero, según han confirmado a Europa Press fuentes de Jefatura.

De acuerdo a las mismas fuentes, los tres arrestados comparten piso. Tras una trifulca entre ellos en la noche de ayer viernes, uno presuntamente abrió fuego con un fusil de cerrojo con mira telescópica --sustraído este año en un pueblo de Toledo--; los otros dos, que no fueron alcanzados, retuvieron y agredieron al que abrió fuego.

Agentes de la Policía Nacional, así como de la Brigada Provincial de la Policía Judicial y la Policía Científica, se personaron en el lugar de los hechos, un bar situado en la calle Vicario José Ramón, en València, y detuvieron a los tres implicados. El que abrió fuego, de 37 años, se encontraba retenido por los otros dos, con la cara ensangrentada e inmovilizado en el suelo.

Este arrestado fue detenido por un delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas. Los otros dos, por lesiones, según las mismas fuentes. También se incautaron 14 proyectiles del mismo calibre.

Fruto del disparo, un proyectil alcanzó un ventanal, y una mujer resultó herida en la pierna tras explotar el vidrio. Asimismo, también se personaron servicios sanitarios.