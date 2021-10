La película bosnia 'So she doesn't live', Palmera d'Or de la 36 Mostra de València

La película bosnia 'So she doesn't live', Palmera d'Or de la 36 Mostra de València - MOSTRA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La película bosnia 'So she doesn't live' ha logrado la Palmera d'Or de la 36 Mostra de València, que llega a su fin tras diez días que "han servido para ofrecer una panorámica de las diferentes y más recientes propuestas narrativas y visuales del ecosistema cinematográfico y geográfico que abarca el Mediterráneo".

El jurado presidido por la actriz francesa Myriam Mézières ha considerado que el "brutal" relato de Faruk Loncarevic 'So she doesn't live' merece la Palmera d'Or, premio dotado con 25.000 euros "por exigirle al público una actitud activa y proponer una reflexión sobre una sociedad que no se ha recuperado de la violencia del pasado y que, por eso, está condenada a repetirla incesantemente".

Además, la Palmera de Plata, dotada con 15.000 euros, ha ido a parar a 'Le monde après nous', ópera prima del director francés Louda Ben Salah-Cazanas. El realizador propone un agudo retrato generacional con un marcado acento social. En opinión del jurado, merece este premio "por tratar con mucha honestidad las relaciones íntimas, imprimiendo una carga poética en apariencia ligera y, en cambio, cargada de complejidad".

En virtud del Convenio de colaboración entre À Punt y Mostra de València se concede el Premi À Punt del Públic, a la película de la Sección Informativa mejor valorada las personas asistentes a las proyecciones de la Mostra. La escogida ha sido 'Broken keys', producción libanesa dirigida por Jimmy Keyrouz.

La película está ambientada en 2014, en una ciudad de Oriente Medio sitiada por un grupo extremista del ISIS que ha prohibido las formas de vida y la música modernas. Este premio lleva implícita la adquisición de los derechos de emisión por parte de À Punt Mèdia.

Además, el jurado ha concedido los siguientes premios: Mejor dirección para Alex Camilleri por 'Luzzu'; Mejor guion para Sonia Liza Kenterman y Tracy Sunderland por 'Tailor'; Mejor Interpretación femenina para Bassant Ahmed y Basmala Elghaiesh ex aequo por 'Souad'; Mejor Interpretación Masculina para Dimitris Imellos por 'Tailor'; Mejor fotografía para Dusan Joksimovic por 'Heavens Above' y Mejor banda sonora para Nikos Kypourgos por 'Tailor'.

La entrega de premios del palmarés se realiza en la gala de clausura de la 36 edición de Mostra de València-Cinema del Mediterrani en La Rambleta. Las películas ganadoras se podrán ver este fin de semana en los Cines Babel.