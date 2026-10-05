Pérez Llorca: "El 29N, los valencianos tendremos una nueva oportunidad para decidir nuestro futuro"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran pérez Llorca, se ha pronunciado en un mensaje de X sobre la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de anunciar en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. "El 29N, los valencianos tendremos una nueva oportunidad para decidir nuestro futuro", ha indicado.

El jefe del Consell ha subrayado que se convocan las elecciones "por fin" y añade: "Por fin, la oportunidad de poner fin a años de marginación de la Comunitat Valenciana bajo el Sanchismo y reclamar el lugar que nos corresponde".

Así lo ha señalado Pérez Llorca en el mensaje tras el anuncio de Sánchez, y previamente a recibir en visita institucional en el Palau de la Generalitat al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.