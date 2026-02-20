Pérez Llorca afea a Sánchez su "consigna de estrangulamiento a la Comunitat Valenciana porque gobierna el PP"

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, en una comida comarcal del partido en Almoradí (Alicante) - PPCV

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en que "el Gobierno prefiere echar el agua al mar en Portugal antes que hacerla llegar a los valencianos". "Estamos poniendo en marcha muchas cosas pero hay otras muchas por hacer porque en ocho años del Botànic no hicieron casi nada, lo que nos ha obligado a realizar un sobreesfuerzo desde el inicio. Desde el Gobierno siempre ha habido una consigna de estrangulamiento a la Comunitat Valenciana porque aquí gobierna el PP", ha añadido entre críticas al Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

El también 'president' de la Generalitat ha hecho estas declaraciones durante una comida comarcal del PP en Almoradí (Alicante), que ha reunido a militantes, simpatizantes y cargos públicos de la Vega Baja, según informa el partido en un comunicado.

A juicio de Pérez Llorca, el Ejecutivo central pone "trabas" que se suman "a la falta de recursos, a la falta de inversión, a la falta de interés de que esta tierra avance", algo a lo que los 'populares' se han tenido que "enfrentar desde el minuto uno", ha resaltado.

En este sentido, ha mencionado la denominada Ley de Libertad Educativa, que "busca hacer justicia y garantizar la igualdad de trato". "Pretendían establecer categorías de valencianos en función de la lengua, unos de primera y otros de segunda", ha aseverado, al tiempo que ha incidido en que esta normativa "ya no solo se trata de elegir una ley", sino de "hacer justicia" y que "todos" se sientan "tratados por igual".

IMPUESTOS Y TRASVASES

También se ha referido a la "bajada de impuestos" realizada por el PP en la administración autonómica, que, según ha aseverado, beneficia "a más de un millón de valencianos, especialmente a las clases medias trabajadoras", y también a la "gestión del agua".

"Es necesario reivindicar los trasvases, incluso por encima de posturas partidistas. En España hay agua para todos, pero no nos la quieren dar. El Gobierno prefiere echar el agua al mar en Portugal que hacérnosla llegar. Nosotros sabemos que tenemos que anteponer los intereses de nuestra tierra a los intereses de nuestro partido. Trasvases sí, y especialmente para vuestra comarca y para la Vega Baja, que es quien con más urgencia la necesitáis", ha enfatizado.

Pérez Llorca ha señalado que "durante ocho años la Comunitat Valenciana sufrió con políticas de imposición ideológica y se hicieron promesas que nunca se cumplieron". "Volver atrás significaría regresar a esas políticas y un período de amargura", ha agregado.

"En dos años y medio se han logrado muchas cosas y se está transformando nuestra tierra. Por ejemplo, se ha iniciado un gran avance del transporte público en toda la provincia de Alicante, incluyendo mejoras en varias comarcas (Benidorm, Alcoiá, Vinalopó) y un incremento de líneas de autobús en la Vega Baja", ha manifestado.

Y ha continuado: "También se han bajado los impuestos y, a pesar de ello, se recauda más. En sanidad, aunque queda mucho por hacer, se han reducido significativamente los tiempos de espera para operaciones graves (de 65 a 21 días), la lista de espera para dependencia ha disminuido más de un 30 por ciento".

"SI EN ESPAÑA SOBRA ALGO ES SÁNCHEZ"

El líder de los 'populares' valencianos ha indicado que "todo el mundo se ha dado cuenta que si en España sobra algo es Sánchez y el sanchismo": "Están haciendo un daño tremendo a este país y nosotros nos estamos convirtiendo en uno de los grandes islotes en defensa de la libertad, de la educación y de otra forma de gobernar".

"Tenemos la fuerza para seguir adelante y una forma diferente de gobernar. Sabemos lo que queremos, sabemos dónde queremos ir y tenemos la capacidad y los medios, a pesar del Gobierno de España, para conseguirlo", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha agradecido a Pérez Llorca "el esfuerzo que desde la Generalitat se está haciendo hacia la Vega Baja en materias como las infraestructuras o la lengua", según detalla el partido.

Así, se ha referido al "compromiso que adquirió el PP durante la campaña para que los padres pudieran elegir libremente la lengua en la que querían que estudiaran sus hijos y terminar así con la imposición lingüística". "Ha sido un enorme logro que ha facilitado el día a día de las familias", ha concluido.