Pérez Llorca celebra que Mañueco "revalide la confianza mayoritaria" en Castilla y León

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una sesión de control. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALENCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dado la enhorabuena al candidato 'popular' a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "por su victoria en las elecciones" autonómicas de este domingo 15 de marzo.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Pérez Llorca ha celebrado el resultado, felicitando a Mañueco "por revalidar la confianza mayoritaria de los castellanos y leoneses".

"Ahora, a seguir trabajando con responsabilidad, estabilidad y compromiso por esta gran tierra", ha escrito, añadiendo que "España pide cambio".

El candidato del PP ha logrado reforzar su mayoría al haber logrado 33 escaños, dos más que en las elecciones de 2022, pero necesitará pactar al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores, mientras que el PSOE mejora su resultado con dos escaños más, hasta los 30. Por su parte, Vox ha sumado un procurador, hasta los 14.

