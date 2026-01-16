Pérez Llorca sobre declaraciones de Lucena respecto a aeropuerto de Castellón:"Creo que seguía alguna consigna política"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

CASTELLÓ 16 Ene.

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que cree que con las declaraciones que realizó este jueves el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, en las que calificó de "penoso" el modelo del aeropuerto de Castellón, seguía alguna "consigna política" porque "no estaba refiriéndose a la realidad", ha dicho.

Al respecto, ha recordado que "hay 18 aeropuertos de Aena que están por debajo del aeeropuerto de Castellón, que ha aumentado vuelos, lo utiliza más gente y Castellón es la provincia de la Comunitat Valenciana en la que más ha subido el volumen de turismo en el último año".

Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones ante los medios durante una visita que ha realizado a Castelló para asistir a la presentación de la Supercopa de España Iberdrola.

"Si pienso algo bueno es que el presidente de Aena tiene desconocimiento, pero me da la sensación que seguía una consigna política de esas que emite siempre Pedro Sánchez, que es atacar a la Comunitat Valenciana porque no tiene ningún tipo de explicación porque no hay ningun dato objetivo que señale que este aeropuerto tenga ningún problema. Todo lo contrario, el aeropuerto de Castellón es de los que mejor funciona en estos momentos en España", ha apuntado el jefe del Consell.

Respecto a su opinión sobre que el PPCS haya pedido la dimisión del presidente de Aena por sus declaraciones, Pérez Llorca ha manifestado que hay una tendencia "muy grande" a la polarización y ha recordado que, en su debate de investidura, dijo que él no venía aquí a confrontar, "sino a buscar soluciones para la sociedad valenciana".

"A mi sí que me parece fuera de lugar lo que dijo ayer el presidente de Aena, y también entiendo el sentimiento que pueda tener cualquier vecino o vecina de Castellón y que, por eso, la alcaldesa o el PP de Castellón le pidan la dimisión, y soy comprensible con esa reacción porque a ningún vecino de ninguna localidad le gusta que ataquen el nombre de su pueblo", ha concluido.