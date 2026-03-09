Pérez Llorca destaca que el nuevo centro de salud de Rincón de Loix en Benidorm "mejora" accesibilidad y asistencia

Visita del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), al nuevo centro de salud de Rincón de Loix en Benidorm (Alicante) - GVA

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este lunes que el nuevo centro de salud del Rincón de Loix de Benidorm (Alicante) "mejora" la accesibilidad, prestación asistencial y la organización, tanto de profesionales como de usuarios.

Acompañado por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, el jefe del Consell ha visitado las nuevas instalaciones, que están en funcionamiento desde el pasado 2 de marzo y en las que la administración autonómica ha invertido alrededor de 5,5 millones de euros.

Así, Pérez Llorca ha destacado que "este centro de salud mejora tanto las condiciones de trabajo del personal sanitario como las de los usuarios, ya que se ha ganado en espacio, comodidad y accesibilidad".

El centro, que sustituye al actual consultorio auxiliar, cuenta con una superficie total construida de 2.726 metros cuadrados (m2) y tiene una cobertura de más de 20.500 personas. Consta de 12 consultas de medicina de familia, seis de enfermería y una polivalente, así como de un área de pediatría con dos consultas médicas y una de enfermería, informa la Generalitat en un comunicado.

Además, dispone de un área de urgencias, otra de transporte sanitario, de extracciones, de trabajo social, administrativa y de atención a la mujer. Igualmente, se está ultimando la puesta en marcha de una zona de rehabilitación y fisioterapia que se espera que esté operativa este verano.

Anualmente, se realizan más de 3.400 consultas de fisioterapia en el centro de salud de La Cala, al que se remite a los pacientes del Rincón de Loix, por lo que, la inclusión de esta zona de rehabilitación "evitará desplazamientos a los usuarios que necesiten recibir asistencia, lo que mejora la calidad de atención de las personas con problemas de movilidad", señala la Generalitat.

El 'president' ha puesto en valor que las nuevas instalaciones "no solo prestarán las atenciones que ya se hacían en el anterior consultorio auxiliar, sino que las aumenta, adaptándose y preparándose para las necesidades de los pacientes".

En este sentido, ha avanzado que, "atendiendo a la ampliación de los servicios de urgencias 24 horas en las poblaciones de más de 50.000 habitantes", el área de urgencias del centro de salud de Rincón de Loix "prestará este servicio y se pondrá en marcha antes de verano".

"ESFUERZO INVERSOR"

Asimismo, ha subrayado el "esfuerzo inversor" de la Generalitat para "mejorar la atención primaria a través de medidas como el aumento de las plantillas, la puesta en marcha del Decreto de Atención Primaria así como la creación de la Dirección General de Atención Primaria", añade el Consell.

De igual manera, ha resaltado que el gobierno valenciano "está ejecutando el mayor presupuesto de la historia de la sanidad pública valenciana" con 9.186 millones de euros, "lo que ha permitido llevar a cabo una gran inversión en obras de mejora y construcción de nuevos centros sanitarios".

"Los que estamos al frente de la administración nos debemos a los ciudadanos, por lo que tenemos que hacer los cambios necesarios para mejorar la calidad de vida de los vecinos", ha continuado el 'president', quien ha apuntado: "Cuando se ponen en marcha ampliaciones como la realizada en el Rincón de Loix o en el Hospital de la Marina Baixa, que va a contar con 113 camas nuevas, se deben planificar bien los proyectos para que terminen siendo una realidad".

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO CENTRO

Según la Generalitat, en el nuevo centro de salud del Rincón de Loix se ha creado una zona diferenciada de atención continuada que cuenta con tres consultas médicas, una de enfermería, una de paradas y una sala de observación.

Adicionalmente, hay dos salas de tratamiento donde está prevista la ubicación de la radiología simple para el centro de atención al usuario 24 horas. "Anteriormente solo se contaba con una consulta para médico y una de paradas para enfermería", detalla.

Del mismo modo, afirma que "también se ha mejorado la zona de descanso para el equipo de guardia, con áreas individuales, así como vestuarios equipados, y se ha ampliado la zona asistencial", al pasar "de nueve consultas de medicina a once y de seis de enfermería a ocho". Además, cuenta con una zona diferenciada de atención materno-infantil con dos consultas de medicina pediátrica, una de enfermería, una de matrona y un gimnasio.

"Se ha creado una zona administrativa donde están ubicados los despachos del coordinador de enfermería y jefe de zona básica, así como una sala de reuniones para el equipo de atención primaria y, en la segunda planta, se instalará el nuevo servicio de rehabilitación-fisioterapia que no tenía el centro antiguo", ha concluido la Generalitat.