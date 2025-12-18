Pérez Llorca dice que la Comisión Mixta postdana "llega tarde" pero resalta que "es importante que se ponga en marcha"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el paso inferior que une las estaciones de Xàtiva y Alicante de Metrovalencia, en la capital valenciana. - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este jueves que la Comisión Mixta de reconstrucción tras la dana que este miércoles se anunció tras la reunión que mantuvo con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "llega tarde", más de un año después del temporal que provocó inundaciones en localidades de la provincia de Valencia, pero ha resaltado que "es importante que se ponga en macha".

Pérez Llorca anunció tras el encuentro mantenido con Sánchez en La Moncloa que este último se ha comprometido con él a conformar esa comisión, formada por el Ejecutivo central, el Consell, los pueblos afectados por la dana y probablemente --como ha pedido el dirigente autonómico-- la Diputación de Valencia.

El 'president' ha considerado que la Comisión Mixta "tiene que servir para buscar mecanismos" que "permitan que obras que son de emergencia" se traten como tal, "como obras de emergencia".

El responsable autonómico se ha pronunciado de este modo tras asistir a la apertura del cañón peatonal que une las estaciones de Xàtiva y Alicante de Metrovalencia en la capital valenciana, preguntado por si hay algún avance respecto a esa comisión o fecha para que arranque.

Juanfran Pérez Llorca se ha referido a lo que ya apuntó este miércoles sobre la puesta en marcha de ese órgano y ha comentado que si a él, que lleva "dieciséis días en el cargo" como presidente de la Generalitat ya le parece "mucho tiempo" de espera el que ha pasado desde la dana, hay que pensar lo que considerará "aquella persona que haya estado al frente de una administración que lleva 114 días" esperando.

"Si atendemos a esa agilidad, entenderán que en un día --desde este miércoles a este jueves-- no creo que hayan avanzado mucho", ha apostillado respecto a las gestiones del Gobierno para poner en marcha la Comisión Mixta. Así, ha expuesto que "de ayer a hoy" él tiene "pocas novedades" referidas a "ese avance".

"Llega tarde, pero es importante que se ponga en marcha", ha añadido el 'president' sobre esa comisión. Igualmente, ha remarcado que "es importante que se escuche a todos los alcaldes afectados" por la dana, "porque ahí no importa el color político" sino "que las cosas se solucionen".

Pérez Llorca ha abogado por trabajar para "que se cambien las reglas del juego" y "se aprueben normativas que permitan solucionar en el tiempo" menos posible "o abreviar el tiempo para esas obras de recuperación" avancen.

El jefe del Consell ha apuntado que esto debe darse, "especialmente, para aquellas obras que garanticen la seguridad que merecen todos los valencianos y todas las valencianas en las zonas afectadas" por la dana.

"Si se tramitan los procedimientos administrativos ordinarios para llevar a cabo esas obras tan importantes, tardarán años. Y tardarán años algunas para empezar y muchísimos años para terminar", ha subrayado, a la vez que ha comentado que esta es una cuestión que trasladó a Pedro Sánchez en la reunión que mantenida con él.

El responsable autonómico ha opinado que "con el sistema administrativo que tenemos no va a funcionar esto bien", por lo que ha defendido que la Comisión Mixta "tiene que servir para buscar mecanismos también que permitan cambiar las reglas --por supuesto, respetando el ordenamiento jurídico, ha precisado--" y "que obras que son de emergencia se traten como obras de emergencia".

"NO IMPORTA LA IDEOLOGÍA"

"Y no es que lo diga el presidente de la Generalitat, es que lo dicen también todos los alcaldes de cualquier signo político. Aquí no importa la ideología, lo que importa es la necesidad de que tengamos seguridad", ha subrayado el jefe del Consell.