Pérez Llorca hace balance de sus primeros cien días como 'president': "Hemos recuperado una normalidad necesaria"

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que sus primeros cien días como jefe del Consell han sido un periodo "muy intenso", con la sensación de que ha pasado "más de un año", y ha asegurado: "Hemos recuperado una normalidad que era necesaria tener, que hubiera esa estabilidad y esa normalidad que permita avanzar, y es lo primero que hemos conseguido".

En estos términos se ha expresado el máximo representante del ejecutivo autonómico valenciano este lunes a preguntas de los medios de comunicación en Benidorm (Alicante), donde ha visitado el nuevo centro de salud de Rincón de Loix.

Pérez Llorca, como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, fue investido jefe del Consell el 27 de noviembre de 2025 con 53 votos a favor: los 40 de los diputados del grupo 'popular' y los 13 de Vox.

Su candidatura salió adelante en primera votación y, de este modo, sustituyó a Carlos Mazón, que dimitió como 'president' impulsado por las críticas a su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que le costó la vida a 230 personas.

"A continuación han venido muchísimas medidas que yo creo que han sido muy positivas para los ciudadanos", ha aseverado el 'president', quien ha sostenido que "toda la vida" ha intentado comprometerse con "aquellas cosas" que puede "cumplir". "Y me ha ido bien", ha apostillado.

En este sentido, se ha referido a su discurso de investidura como 'president', al afirmar que "más de la mitad" de las medidas que proyectó para el "año y medio" que queda de legislatura "están en marcha".

Entre estas actuaciones, ha destacado bajadas de impuestos y otros proyectos como la Estrategia contra el Cáncer de la Comunitat Valenciana 2026-2030, que va a ser "pionera en España", ya que "marca retos" que "no" se han fijado otras autonomías, según ha resaltado.

Asimismo, se ha referido a las labores de reconstrucción tras la dana en la provincia de Valencia y, en particular, ha puesto en valor que el Consell que él preside ha trabajado en "ayudar a las familias de las víctimas".

"NUEVAS INVERSIONES" PORQUE "HAY ESTABILIDAD"

Según Pérez Llorca, también se ha incentivado "mucho" la formación y el empleo. Sobre esto último, ha resaltado que las cifras de empleo en la Comunitat Valenciana son "referentes en toda España" y que aquí es donde más trabajo encuentran los jóvenes. Además, ha celebrado la reducción del paro femenino y la llegada de "nuevas inversiones" porque "hay estabilidad".

"En fin, yo creo que en estos cien días hemos vuelto a recuperar esa Comunitat Valenciana que queremos, que sea una tierra de oportunidades y que sea una tierra donde se fijen ya no solo los inversores que quieren venir, sino que, lo dicen los datos también, donde mucha gente quiere venir a vivir aquí. Por lo tanto, yo creo que estamos en la buena dirección", ha sentenciado.