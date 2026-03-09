Pérez Llorca insiste en "mejorar" los controles para acceder a VPP y aboga por "acabar con el problema de la vivienda"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado su intención de "mejorar las medidas de control" en relación con el acceso a viviendas de protección pública (VPP), tras la polémica surgida por las adjudicaciones en el residencial Les Naus de Playa de San Juan, en Alicante, y que ya investiga un juzgado. Así, se ha mostrado partidario de "acabar con el problema de la vivienda", de "construir más" inmuebles y de "apostar" por la "oferta".

De este modo se ha expresado este lunes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Benidorm (Alicante), donde ha visitado el nuevo centro de salud de Rincón de Loix, al ser preguntado por esas medidas y por la comisión de investigación sobre adjudicaciones de VPP constituida en Les Corts, con Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (PP) como vicepresidente y María José Salvador (PSPV) como secretaria.

Además, Pérez Llorca ha afirmado: "Las comisiones de investigación, últimamente en España, no creo que sean un ejemplo para que los vean todos los ciudadanos, porque la verdad es que sirven para poco".

En esta línea, ha dicho que "lo que sirve de verdad es acabar con el problema de la vivienda, construir más viviendas, apostar por una oferta y por supuesto mejorar las medidas de control". "Eso es lo que vamos a hacer", ha apostillado.

En palabras del 'president' de la Generalitat, esta afirmación "no significa" que "no se estén controlando" esos procesos, sino que el Consell quiere "normalizar" y "añadir unos nuevos elementos como el arraigo", que es "fundamental para dar prioridad" y "que aquellas personas que llevan más tiempo viviendo en una localidad, que llevan más tiempo empadronadas, tengan preferencia a la hora de a la hora de adquirir una vivienda", ha reiterado.

CRÍTICAS A PSPV Y COMPROMÍS

También ha defendido que él ha sido la persona que "más acuerdos" ha alcanzado "en la Comunitat Valenciana en esta legislatura". "Y lo he hecho siempre estando al frente yo de muchas negociaciones", ha aseverado.

"Llegué a acuerdos con Compromís, no solo con Vox. Por lo tanto, a mí me gustaría que hubiese acuerdos, claro que sí, pero la verdad es que la pregunta ya no me la tendrán que dirigir a mí más, tendrán que dirigírsela a la señora Diana Morant o al señor Baldoví", ha resaltado, para luego apostillar: "¿A qué acuerdo han llegado esta legislatura en la Comunitat Valenciana? Yo sí le puedo poner ejemplos de los que he llegado yo".

PLAN VIVE

A juicio de Pérez Llorca, "hay una estrategia" de "los partidos políticos, especialmente el Partido Socialista", para "intentar ensombrecer una gestión buena, que es el Plan Vive". "Y es una gestión que también afecta a 80 alcaldes socialistas que saben que lo más importante para su ciudad es tener viviendas y hacer una oferta importante para que se puedan construir", ha indicado.

"Por lo tanto, yo al Partido Socialista le pido que critique lo que considere. También le recuerdo que ya hemos visto en las últimas semanas que también altos cargos del Botànic, con sueldos de más de 60.000 euros, tenían acceso a la vivienda, porque la que es ahora número dos de los socialistas españoles firmaba o autorizaba los visados", ha señalado para referirse a la VPP adjudicada a quien fuera director del Institut Cartogràfic Valencià durante el anterior Consell, Xavier Navarro, mientras ostentaba ese cargo público. En sus declaraciones, también ha hecho alusión a la actual secretaria de Organización del PSOE y entonces directora general de Vivienda de la Generalitat, Rebeca Torró.

Y ha continuado: "Que critiquen lo que quieran. Yo entiendo la labor de una oposición. Fui también concejal en la oposición. Pero que se sumen a un proyecto que está suponiendo nuevas viviendas en la comunidad. Tenemos el objetivo de las 10.000 y en breve anunciaremos otra medida que nos permita también habilitar más espacio con una nueva Ley del Suelo para que todos los ayuntamientos que tengan una demanda de construcción de viviendas la puedan llevar adelante".

Al respecto, ha aseverado que el Consell está "a punto" de presentar dicha ley en Les Corts Valencianes y ha sentenciado: "Estamos trabajando en otras medidas que ya les anunciaré porque consideramos que en este momento la construcción de vivienda en la Comunitat Valenciana es ya una cuestión de emergencia".