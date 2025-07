Pérez Llorca no ve "ningún problema" en que Feijóo se reúna mañana con víctimas dana y asegura que Mazón ha "mediado"

Defiende que el 'president' "va a continuar reuniéndose con asociaciones, víctimas y afectados conforme lo vayan solicitando"

VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic del grupo parlamentario popular y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que no ve "ningún problema" en que el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se vaya a reunir este miércoles con la Asociación Damnificados Dana Horta Sud-Valencia y ha aseverado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha "mediado" con la dirección nacional para que puedan reunirse.

En estos términos se ha expresado el síndic en Les Corts en declaraciones a los medios donde, preguntado por la valoración que hace de que el presidente del PP nacional se vaya a reunir antes que el 'president' de la Generalitat con el colectivo de víctimas, ha defendido que Mazón "se está reuniendo con afectados y con asociaciones".

"Se ha reunido de manera privada con algunas, que lo habían pedido así, otras de forma pública, que ustedes no han tenido conocimiento de esas reuniones porque así lo han establecido las víctimas. Hay un trato muy cercano con ellas y la intención del presidente es seguir reuniéndose con esas asociaciones, es más, el presidente Mazón también ha mediado con la dirección nacional para que esas asociaciones puedan reunirse con el presidente Feijóo", ha incidido.

De este modo, ha afirmado que el 'president' de la Generalitat "estaba informado de que iba a tener una reunión con el presidente Feijóo, y que se iban a poner en contacto para hablar".

"LAS GESTIONES NECESARIAS"

"Sí que ha habido un contacto desde la dirección nacional a la dirección del partido y sí que el presidente es conocedor de esas reuniones y que incluso ha hecho las gestiones necesarias para que se puedan reunir, por supuesto que sí", ha indicado.

Preguntado por si en la reunión participará algún miembro del PP en la Comunitat, Pérez Llorca ha señalado que "cree" que es una reunión "directamente" con el presidente del partido.

Por otro lado, el síndic ha aprovechado para señalar que hay una asociación que pone "una serie de requisitos" para reunirse con el presidente de la Generalitat, los cuales, según ha indicado, "no ha exigido a ninguna otra formación política, a ningún otro dirigente" y que, "desde el respeto que siempre me he mantenido a las asociaciones, no veo muy congruente".

En este sentido, interrogado por si existe fecha ya para la reunión entre el 'president' y las tres grandes asociaciones de víctimas y afectados de la dana, en este caso, la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Associació de Víctimes de DANA 29 y, por último, Asociación Damnificados Dana Horta Sud-Valencia --la que se reunirá mañana con Feijóo--, Pérez Llorca ha indicado que estas cuestiones las tiene que "resolver Presidencia de la Generalitat" pero que le "consta" que Mazón "va a continuar reuniéndose con asociaciones, con víctimas y con afectados conforme lo vayan solicitando".