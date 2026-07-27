Pérez Llorca pide ser "también ejemplares" en la recuperación de la Serra d'Espadà tras el incendio en Vall d'Uixó

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, (d) saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el PMA de la Vall d'Uixó (Castellón). - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que las administraciones están siendo "ejemplares" en la coordinación de las labores de extinción del incendio declarado el sábado el Vall d'Uixó (Castellón) y que ha provocado la evacuación de más de 16.000 personas de poblaciones del entorno de la Serra d'Espadà. "Pido que seamos también ejemplares en la recuperación de uno de los espacios más importante importantes que tenemos en la Comunitat Valenciana".

Así lo ha solicitado el jefe del Consell ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde donde se están coordinando las labores de extinción de las llamas.

El dirigente autonómico ha animado a "pensar en el día después de la extinción" para aplicar las medidas necesarias para poder recuperar el espacio natural.

Por otra parte, ha señalado que "es difícil saber en estos momentos qué ha pasado", pero ha recordado que, según apunta la Delegación del Gobierno, parece que el siniestro no se debe a causas naturales. Por ello, ha solicitado que se abra "un debate para estudiar medidas mucho más duras para aquellas personas que generan este tipo de atentados medioambientales que cuestan mucho de reparar".

Pérez Llorca ha valorado la labor de coordinación y colaboración entre administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad que están trabajando sobre el terreno, al tiempo que ha agradecido a los alcaldes de los pueblos afectados su "comprensión y esfuerzo ante los primeros momentos en los que hubo que evacuar a muchos vecinos en muy poco tiempo, algo que no hubiese sido posible sin su colaboración".

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En este sentido, ha señalado que "hemos adoptado algunas medidas pensando siempre en la seguridad de las personas como ha podido ser el desalojo o confinamiento de los pueblos afectados así como la limitación de la movilidad pero siempre poniendo por delante la salud y vida de los vecinos".

Al respecto, ha pedido a los ciudadanos "un poco de paciencia porque sabemos que estas medidas generan molestias pero todas las decisiones que estamos tomando se están haciendo por su bien".

Además, ha adelantado que se están realizando mediciones de la calidad del aire y del agua para cuando se prevea que los desalojados puedan volver a sus municipios lo hagan con las condiciones sanitarias necesarias y sin ningún peligro.