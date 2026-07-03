Pérez Llorca preside el minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de metro de València

Pérez Llorca junto a miembros del Consell guardando un minuto de silencio
Pérez Llorca junto a miembros del Consell guardando un minuto de silencio - GVA
Europa Press C. Valenciana
Actualizado: viernes, 3 julio 2026 10:56
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VALÈNCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha presidido este viernes el minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Metrovalencia de 2006.

La concentración, realizada a las puertas del Palau de la Generalitat, ha contado también con la presencia del resto de miembros del Consell.

Por otro lado, durante esta jornada, ofrendas florales y paros en las estaciones de recordarán, veinte años después, a las víctimas del terrible accidente de Metrovalencia que costó la vida el 3 de julio de 2006 a 43 personas y causó heridas a otras 47.

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