Pérez Llorca promete "sensatez" y acuerdo: "Vamos a intentar demostrarle a la sociedad que estamos a la altura"

El ex presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón (i), y el nuevo presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c), durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El recién investido presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este jueves, tras recibir el apoyo de su grupo y Vox en Les Corts, que asume el cargo para "trabajar desde el diálogo, desde la sensatez y desde la búsqueda de acuerdo" en las necesidades de la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca, en declaraciones a los medios tras salir adelante su investidura y al finalizar la sesión, ha manifestado que ha estado "muy tranquilo" durante el debate porque tiene "un deber de responsabilidad muy importante" y "uno piensa mejor si está calmado".

"Tenemos mucha tarea por delante. Tenemos que continuar con la reconstrucción y también tenemos que atender muchísimas necesidades que tienen los valencianos y los valencianas de las otras partes de la Comunitat Valenciana, y eso vamos a hacer".

Juanfran Pérez Llorca ha afirmado que "sobra la crispación", "sobran los insultos" y que "eso nos ha alejado mucho a los políticos de la sociedad y de la realidad". Por ello, ha asegurado: "Vamos a intentar demostrarle a la sociedad que sí que estamos a la altura y yo creo que la mejor forma de demostrarlo es el diálogo, el consenso y el acuerdo".

Así, ha indicado que, aunque "el tema está muy crispado" y, por ello, esto "va a necesitar un tiempo", él va a "invertir todo en conseguirlo".

Preguntado por su primera acción de gobierno, Pérez Llorca ha señalado que aún tiene que publicarse su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tiene que presentar su renuncia como alcalde de Finestrat (Alicante), donde ha estado 22 años como edil y alcalde. "Quiero hacerlo bien, despedirme de todos los funcionarios, de mi corporación", ha comentado.

A partir de ese día, y una vez haya jurado el cargo, quiere "trabajar desde la transparencia, desde la humildad y desde la cercanía". "Es lo que a mí caracteriza y es lo que voy a intentar hacer", ha concluido.