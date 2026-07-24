Pérez Llorca remarca el "compromiso" del Consell con la continuidad del Certamen Internacional de Habaneras

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, (i) ha remarcado el "apoyo y compromiso" del Consell para la continuidad del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja - GVA

ALICANTE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha remarcado el "apoyo y compromiso" del Consell para la continuidad del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja y que de este modo, este tipo de composición musical tan vinculada a la Comunitat Valenciana "no se pierda".

El jefe del Ejecutivo valenciano, que ha asistido este jueves po la noche a la 72º edición de este certamen en el Teatro Municipal de la localidad, destaca que "cuando se apuesta por la música y la cultura se apuesta por una seña de identidad del pueblo valenciano".

En este sentido, ha subrayado que la Comunitat Valenciana es la autonomía española con más entidades musicales, entre bandas de música, rondallas o corales, entre otras.

Pérez Llorca, que ha estado acompañado por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha puesto en valor, asimismo, el compromiso de la Generalitat con el proyecto de las Eras de la Sal, cuyas obras salen hoy mismo a licitación, y mostró su confianza en que "el futuro museo y el auditorio de las habaneras sean una realidad lo antes posible".

En el programa de la cuarta jornada han participado el Coro de Cámara de Mérida de Venezuela, el Choir State Capella de Ucrania, el Coro Juvenil 'Sinfonía por el Perú' y el Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires de Argentina.

Esta 72ª edición del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, tiene lugar del 19 al 25 de julio en el Teatro Municipal.

Durante siete jornadas, más de 700 coralistas procedentes de 13 países de cuatro continentes participarán en uno de los concursos corales más prestigiosos y antiguos del mundo, consolidando una vez más a Torrevieja como la auténtica capital mundial de la habanera.