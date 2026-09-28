El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reúne con representantes de las cámaras de comercio europeas - GVA

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president de la Generalitat', Juanfran Pérez Llorca, ha recibido en audiencia a representantes de las cámaras de comercio europeas con motivo de la celebración del Eurochambres Congress 2026 este lunes y martes en València.

En la reunión han participado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el presidente de Eurochambres, Vladimir Dlouhy; el presidente de Cámara España, José Luís Bonet, y el presidente de Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, entre otros, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

España acoge por primera vez el Eurochambres Congress 2026, una cita en València que reúne a 91 cámaras de comercio de 38 países para "debatir el futuro económico de Europa" y cuestiones como el mercado único, la energía, la situación geopolítica, la inteligencia artificial y la necesidad de talento cualificado.