La periodista Vilaplana no aporta el tique del parking del día que comió con Mazón tras asegurar que no lo tiene

La periodista Maribel Vilaplana llega a los juzgados para declarar por su comida con Mazón el día de la dana - JORGE GIL/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista Maribel Vilaplana no ha podido aportar este lunes al juzgado el tique del parking del día de la dana, cuando comió con el ya expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, al asegurar a la jueza instructora que no dispone del mismo, según ha podido saber Europa Press.

La comunicadora se ha presentado en los juzgados de Catarroja para declarar, en calidad de testigo, en la causa de la dana. Ha acudido al órgano judicial a las 9.03, cabizbaja y sin hacer ningún tipo de declaración a la nube de periodistas que le esperaban en la puerta.

A su llegada al juzgado le ha pedido justicia un hombre que perdió a su madre el día de la riada, quien le ha exhibido una foto de su familiar y le ha pedido justicia. "Por favor, por todos ellos, cuenta la verdad", le ha suplicado.

Una vez en el interior del juzgado, la periodista ha sido trasladada a una sala visiblemente emocionada. Este fin de semana precisamente la comunicadora tuvo que acudir al hospital por sentirse indispuesta ante la declaración y la situación vivida estos días.

La jueza instructora citó a Vilaplana la pasada semana tras ordenárselo la Audiencia de Valencia al considerar que su testimonio podía arrojar luz en el procedimiento. En concreto, el tribunal estimó que no cabía descartar que la periodista escuchara, bien lo que el expresidente dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.

La comunicadora comió el día de la dana con Mazón en el restaurante El Ventorro, donde permanecieron, según su versión, desde las 15 horas hasta las 18.45 horas, cuando ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo. El expresidente le acompañó hasta el emplazamiento.

Al respecto, la instructora le había pedido a Vilaplana que entregase este lunes el tique del parking, tras pedirlo diferentes acusaciones del procedimiento, para comprobar las horas de entrada y salida. Sin embargo, la comunicadora no ha podido traerlo puesto que ha asegurado que no dispone del mismo. La jueza lo reclamará al banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento.