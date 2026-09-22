Las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat crecen un 1,4% en agosto

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VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana aumentaron un 1,4% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 4.137.046 pernoctaciones y encadena 15 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 0,9% menos de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.171.844 viajeros. Por nacionalidad, 662.360 eran residentes en España, el 56,52%, mientras que 509.484 (43,48%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 3,2% y los extranjeros aumentaron un 2,2%.

Del total de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana, 2.180.088 las realizaron residentes en España (un 52,7%), mientras que 1.956.958 (47,3%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 158,48 euros, lo que representa una subida del 8,5% interanual. En general, los precios subieron un 8,18% respecto al año anterior en la Comunitat Valenciana.

En total, en la Comunitat se alcanzó en agosto una ocupación del 77,89% y el sector hotelero empleó a 22.732 personas (un incremento del 5,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 90,28%, seguida de Canarias (82,01%) y País Vasco (80,39%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (37,66%), Extremadura (49,99%) y Castilla y León (54,32%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,29%) en agosto junto a Cataluña (18,58%) y Andalucía (15,82%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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