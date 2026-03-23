Las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat crecen un 3,8% en febrero

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad, a 28 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). La alcaldesa de Valencia ha anunciado hoy que aplicará en el conjunto de la ciudad la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunitat Valenciana subieron un 3,8% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 1.706.682 pernoctaciones y encadena nueve meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 2,07% más de turistas en febrero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 610.423 viajeros. Por nacionalidad, 330.993 eran residentes en España, el 54,22%, mientras que 279.430 (45,78%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 2,5% y los extranjeros aumentaron un 8,1%.

Del total de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana, 762.568 las realizaron residentes en España (un 44,68%), mientras que 944.114 (55,32%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 82,45 euros, lo que representa una subida del 4,6% interanual. En general, los precios subieron un 5,17% respecto al año anterior en Comunitat Valenciana.

En total, en la Comunitat se alcanzó en febrero una ocupación del 52,16% y el sector hotelero empleó a 13.857 personas (un incremento del 0,4% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 78,35%, seguida de Madrid (56,59%) y Cataluña (53,87%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (27,28%), Castilla-La Mancha (27,67%) y Cantabria (29,36%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (32,1%) en febrero junto a Andalucía (15,26%) y Cataluña (14,91%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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