Personal de atención educativa y PAS piden condiciones "dignas": "Somos necesarios para una educación de calidad"

Personal de Atención Educativa (PAE) y de Administración y Servicios (PAS) se han concentrado este jueves ante la Conselleria de Educación para exigir "plantillas suficientes y condiciones laborales dignas". - REMITIDA CSIF

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Personal de Atención Educativa (PAE) y de Administración y Servicios (PAS) se han concentrado este jueves ante la Conselleria de Educación para exigir "plantillas suficientes, condiciones laborales dignas y el reconocimiento que merece quienes sostienen los centros día a día". Estos colectivos subrayan que son "imprescindibles y necesarios para garantizar una educación pública y de calidad".

En un manifiesto suscrito por los sindicatos STEPV, UGT, CSIF y CCOO, advierten que "faltan profesionales en los centros" y que la solución "no puede ser compartir educadores entre dos o más centros, ya que esto perjudica al alumnado y sobrecarga al personal". Por ello, piden una ratio mínima de al menos un educador por centro ordinario y establecer una ratio máxima en los centros ordinarios de Infantil y Primaria "para cada educador o educadora".

Además, señalan que la Administración propone un ajuste con aulas UECO con hasta 10 alumnos, una medida que califican de "intolerable y de grave retroceso respecto a la normativa vigente y a las necesidades reales del alumnado".

Por otro lado, exponen que, actualmente, los fisioterapeutas están en muchos casos adscritos a dos centros y desde estos atienden alumnado de hasta nueve centros diferentes, un hecho que "pone en peligro la seguridad de los trabajadores, disminuye la cantidad y calidad de las horas de atención al alumnado y de coordinación con el resto de miembros del equipo educativo, y supone un gasto extra para los centros, aunque no tenga ningún alumno matriculado en dicho centro".

Igualmente, rechazan "las dobles adscripciones 'encubiertas' ni a las itinerancias excesivas y subrayan que es "imprescindible adaptar el nombre, clasificación y variedad del personal de los colectivos PAS a las necesidades de cada centro".

SUSTITUCIONES "RÁPIDAS Y EFICIENTES"

Entre sus reivindicaciones concretas, figuran asimismo sustituciones y cobertura de puestos "rápidas y eficientes del PAE y del PAS"; reclasificación y reconocimiento profesional; aplicación inmediata de acuerdos pendientes y dignificación de todas las categorías: educadores de especial e infantil, fisioterapeutas y trabajadores sociales, administrativos, subalternos, auxiliares y ayudantes de cocina.

Tampoco olvidan que "la dignidad profesional pasa por una categoría justa y una retribución digna". "No exigimos privilegios: exigimos lo que nos corresponde", aseveran.

Otra petición es la habilitación de "espacios de trabajo adaptados e inclusión real Espacios dignos, seguros y adaptados al personal y al alumnado con Necesidades Específicas de Atención Educativa (NEAE)". En este punto, sostienen que "una inclusión real solo es posible con recursos humanos y materiales suficientes".

"La sociedad valenciana necesita una educación pública fuerte. No permitiremos que la inacción siga poniendo en riesgo el bienestar del alumnado ni la salud y dignidad de los profesionales", concluyen.