Personal de las exconcesiones sanitarias se concentra ante el Palau: "Tras las reversiones, soluciones ya"

Concentración personal sanitario ante el Palau - COMITÉS

VALÈNCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los trabajadores de los Comités de La Ribera, Dénia y Manises, las concesiones sanitarias revertidas a la sanidad pública, se han concentrado este martes ante el Palau de la Generalitat para denunciar el "bloqueo institucional" de la Conselleria de Sanidad y advertir de una "fuga masiva" de profesionales "altamente cualificados".

El personal concentrado ha exigido un "calendario" claro para la estatutarización voluntaria y la "negociación inmediata" de convenios colectivos "para acabar con la discriminación laboral". Así lo han expresado durante el acto de protesta del personal de las antiguas concesiones ante el Palau de la Generalitat con el lema 'Tras las reversiones, soluciones ya', y en el que han advertido que, de seguir la Conselleria con este "inmovilismo" a la vuelta de las vacaciones del verano, se ampliarán las medidas de protesta, según han informado en un comunicado.

Representantes de los comités revertidos de las tres áreas de salud han mostrado de este modo su protesta "ante la parálisis de la administración para dar una solución a los miles de profesionales que en su día pertenecían a las concesiones sanitarias y que ahora son gestionados directamente por la Conselleria de Sanidad, pero que son tratados como de segunda categoría, con las repercusiones que ello conlleva en materia de calidad y seguridad de los pacientes que son atendidos en dichos departamentos".

"NEGOCIACIÓN DE BUENA FE"

Desde los comités se exige que se resuelva la problemática del personal subrogado, "conflicto que pasa irremediablemente por una doble solución compatibles entre sí: en primer lugar, que se concrete ya el proceso voluntario de estatutarización con las fechas y sus condiciones, y en segundo lugar, y no menos importante, que se convoque a cada uno de los comités en su órgano de negociación correspondiente y que se negocien de buena fe unos convenios colectivos que posibiliten la igualdad efectiva entre el personal laboral y el personal estatutario".

Según sostienen, la falta de un informe de la Abogacía en relación a un proceso de estatutarización, "durante meses", "no puede ser óbice para obstaculizar la negociación colectiva a la que tienen derecho estos profesionales, y más cuando hay un compromiso firmado por parte del conseller de Sanidad, negociación que se encuentra bloqueada a estancias de la esta Conselleria, desde hace ocho años, sin motivo alguno para ello".

En esta línea, denuncian que el "bloqueo" al que están sumidos los profesionales subrogados "conduce a que se perpetúen situaciones de agravio y discriminación, provocando el hartazgo y desasosiego de los profesionales de estos departamentos" y subrayan que "algunas discriminaciones como el acceso a planes de choque repercuten directamente sobre los usuarios de estos departamentos", además de producirse "la fuga de profesionales y la falta de recambio" de los sanitarios.