Personal investigador de la UPV desarrolla una nueva técnica que mejora el diagnóstico de arritmias cardíacas

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado una nueva técnica que mejora el diagnóstico de arritmias cardíacas. Este método, liderado por el grupo COR-ITACA de la UPV y la empresa Corify Care, reduce hasta un 80 por ciento los errores en la detección de arritmias, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Así, ha destacado que este avance "abre la puerta a un diagnóstico más rápido, seguro y fiable de las arritmias cardíacas". "Menos errores y más precisión", ha subrayado la UPV, que ha detallado que esta iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y el Hospital Clínic de Barcelona.

El nuevo método ayuda a obtener mapas mucho más precisos de la actividad eléctrica cardíaca sin necesidad de procedimientos invasivos, ha concretado la universidad. Los resultados de este trabajo los ha publicado recientemente la revista IEEE Transactions on Medical Imaging.

"Supone un paso decisivo hacia un diagnóstico más seguro y fiable de las arritmias, uno de los problemas cardíacos más frecuentes y con mayor impacto en la salud pública", ha apuntado Carlos Fambuena, investigador del grupo COR-ITACA de la Universitat Politècnica de València.

La UPV ha señalado que para analizar la actividad eléctrica del corazón, la electrofisiología utiliza habitualmente técnicas invasivas que requieren introducir catéteres en el interior del órgano. Así, ha expuesto que aunque son eficaces, estos procedimientos resultan complejos, costosos y no están exentos de riesgos.

La técnica no invasiva de Imagen por Electrocardiografía (ECGi) emplea electrodos colocados en el torso del paciente para crear mapas de la actividad eléctrica del corazón y se utiliza para el diagnóstico de arritmias y para guiar tratamientos, como la ablación o la implantación de marcapasos. Sin embargo, los métodos tradicionales de ECGi generaban mapas con errores, lo que dificultaba su interpretación clínica.

La Universitat Politècnica de València ha destacado que la innovación desarrollada por su personal investigador "permite superar estos fallos". "Este nuevo método supera los problemas, al combinar datos reales del paciente con modelos matemáticos de propagación eléctrica y genera mapas más realistas y clínicamente interpretables", ha afirmado María Guillem, investigadora de COR-ITACA de la UPV.

"MEDICINA DE PRECISIÓN"

"En simulaciones, el nuevo método alcanza una precisión muy superior a las técnicas actuales, con una reducción de hasta el 80 por ciento en los errores y una localización mucho más exacta de los puntos de inicio y final de la activación eléctrica", ha explicado la UPV.

Además, ha agregado, se ha demostrado "su eficacia en pacientes reales, pues identifica bloqueos eléctricos auténticos, sin generar falsos resultados".

Los investigadores han insistido en que este avance "abre la puerta a un diagnóstico más rápido, seguro y fiable de las arritmias cardíacas, con aplicaciones potenciales en la planificación de tratamientos personalizados y en la mejora de procedimientos como la ablación".

"Con este nuevo enfoque, damos un paso más hacia la medicina de precisión en cardiología, utilizando métodos no invasivos que pueden aplicarse de forma más segura a un mayor número de pacientes", ha manifestado Carlos Fambuena.