La peruana Eva Ayllón cantará en el Auditorio Roig Arena el 22 de julio

Eva Ayllón actuará en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Roig Arena será uno de los escenarios donde parará el 'Tour Europa 2026' de Eva Ayllón, la gran dama peruana de la canción. En concreto, será el 22 de julio, dentro de su gira estival que pasará por España, Alemania, Italia, Inglaterra y Suiza al ritmo de clásicos atemporales como 'Mal Paso', 'Huye de mí' o 'Saca la mano'.

Conocida mundialmente como la "Reina del Landó" y máxima exponente de la música afroperuana, Eva Ayllón es una "leyenda viva" de la música latina. Con 54 años de trayectoria ininterrumpida, más de 30 discos publicados y múltiples discos de oro y platino, ha sido nominada diez veces al Latin GRAMMY y recibió en 2020 el Premio a la Excelencia Musical por su carrera.

Su "voz versátil y llena de emoción" la ha llevado a compartir escenario con grandes artistas internacionales como El Gran Combo de Puerto Rico, David Bisbal, Gilberto Santa Rosa, Soledad Pastorutti, Armando Manzanero y Diego El Cigala, entre muchos otros.

Las entradas para el concierto de Eva Ayllón salen a la venta el miércoles 25 de marzo, a las 12.00 horas, en la web www.roigarena.com, según ha informado la organización en un comunicado.