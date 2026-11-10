Un piano devastado por la dana protagoniza en el IVAM un concierto que "explora sus posibilidades expresivas"

Archivo - Concierto con el piano afectado por la dana de 2024 - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) acoge por primera vez en la ciudad de València un concierto concebido a partir de un piano devastado por la dana del 29 de octubre de 2024. La propuesta, que tendrá lugar el próximo 12 de noviembre, a las 20.00 horas, es una creación conjunta del artista sonoro Edu Comelles y el pianista Néstor Calderer, y transforma las huellas de la catástrofe en materia de experimentación y creación sonora.

El concierto establece un diálogo entre dos pianos: uno propiedad de Néstor Calderer, gravemente afectado por las inundaciones en Paiporta, y un segundo piano acústico en buenas condiciones. Ambos instrumentos sonarán durante la actuación, aunque con una particularidad: a excepción de los sonidos producidos por el piano convencional, todos los sonidos de la propuesta proceden del piano devastado por la dana.

De este modo, el instrumento dañado se convierte en el principal protagonista de una experiencia de creación musical que explora sus posibilidades expresivas más allá de su función original, explican las responsables de la actividad en un comunicado.

La obra nace de la historia de un piano Schimmel de media cola que, durante la riada, quedó completamente volcado y sumergido bajo más de dos metros de agua en una vivienda de Paiporta. La fuerza del agua y el barro inutilizaron sus mecanismos, las teclas y los pedales. Sin embargo, sus cuerdas resistieron el impacto y permanecieron afinadas. Esta circunstancia abrió nuevas posibilidades de exploración sonora y se convirtió en el punto de partida del proyecto.

A través de la música experimental, la composición contemporánea y la electrónica, Edu Comelles y Néstor Calderer investigan las posibilidades expresivas de ambos instrumentos. El piano devastado, que ha perdido su función original, adquiere así una nueva voz y se convierte en materia para la creación artística.

El concierto propone una experiencia de escucha que explora las relaciones entre destrucción y reconstrucción, silencio y sonido, pérdida y creación. La dana y sus consecuencias sitúan el proyecto en el contexto de la emergencia climática, aunque el eje central de la propuesta es la transformación de un instrumento dañado en una nueva fuente de expresión musical.

BIOGRAFÍA DE LOS CREADORES

Néstor Calderer es pianista especializado en música clásica y jazz. Su trayectoria combina interpretación, docencia y creación interdisciplinar. Formado en Valencia y en la École Normale de Musique de París, se ha especializado en piano de jazz en el Taller de Músics. Ha actuado por toda Europa y compagina la actividad artística con la docencia y las colaboraciones internacionales. Su trabajo explora la relación entre música, poesía, artes visuales y escena.

Edu Comelles, artista sonoro, músico y gestor cultural nacido en Barcelona y afincado en Valencia, desarrolla su trabajo desde las periferias y los entornos rurales. Ha actuado en festivales internacionales como Sónar o Mutek y ha expuesto en centros como el Reina Sofía, LABoral o el CCCB.

Doctor en Bellas Artes y máster en Diseño de Sonido, ha recibido becas de instituciones como BBVA y DKV. Especializado en arte sonoro y paisaje acústico, dirige Audiotalaia y produce pódcasts institucionales y documentales sonoros.