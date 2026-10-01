Un Pikachu astronauta llega al Museu de les Ciències para explicar las misiones de la Agencia Espacial Europea

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VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu de les Ciències de València acogerá del 6 de octubre al 30 de abril una acción organizada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y The Pokémon Company International (TPCI) con motivo de la Semana Mundial del Espacio.

Se exhibirán paneles expositivos que acercan las misiones espaciales de ESA con el universo creativo de Pokémon. Los visitantes encontrarán una réplica de peluche del Pikachu astronauta expuesto en una vitrina y podrán participar en actividades digitales dentro del juego Pokémon GO, avanza la Generalitat.

Los paneles estarán distribuidos entre la primera y tercera planta del Museu, por lo que es necesario adquirir la entrada, y abordarán desde la observación de la Tierra y el cambio climático, la navegación por satélite Galileo, los lanzadores Ariane 6 y Vega-C, hasta la innovación tecnológica, el estudio del Sol, la vigilancia del clima espacial y la defensa frente a asteroides.

También presentarán cómo es la investigación en la Estación Espacial Internacional, la exploración de la Luna y Marte y misiones científicas a Júpiter, Mercurio y los grandes misterios del Universo.

Además, se expondrá una vitrina con una réplica de peluche de 50 cm x 50 cm de Pikachu astronauta. Se trata de una réplica del Pikachu que acompañó a la astronauta de ESA Sophie Adenot durante su misión en la Estación Espacial Internacional y que permaneció 67 días en órbita, entre el 11 de abril y el 17 de junio de 2026, durante los que completó unas 1.040 vueltas alrededor de la Tierra.

Paralelamente, los visitantes podrán participar en una serie de actividades digitales dentro del juego Pokémon GO, como incursiones de una estrella con el Pikachu astronauta, investigaciones temporales o encuentros especiales con Pokémon de temática espacial. Algunos de los Pokémon con los que se encuentren a través de estas actividades podrán aparecer con un fondo de ubicación especial que conmemore la visita.

El Museu de les Ciències no venderá productos oficiales de Pokémon, sino que se pueden comprar en la web de ESA desde este jueves.