Pilar Tébar se suma al PP en la Diputació de València para trabajar en la reorganización del área de Cultura

Archivo - La exsecretaria autonómica de Cultura Pilar Tébar - NEREACOLL.COM - Archivo

VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pilar Tébar, exsecretaria autonómica de Cultura y actual asesora en la Conselleria de Presidencia, se incorpora como coordinadora del grupo del PP en la Diputació de València, donde trabajará en la reorganización del área de Cultura.

Como asesora del PP, Tébar desempeñará el puesto de coordinadora del grupo y acompañará al diputado Paco Teruel en la reorganización del área de Cultura en la corporación provincial, un proceso que fue anunciado el pasado de febrero por el equipo de gobierno.

Así lo ha avanzado este viernes ESdiario y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

Tébar, quien fue directora cultural del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert desde 2021 a 2023, entró al Consell como secretaria autonómica de Cultura durante la etapa de Vicente Barrera (Vox) como conseller. Tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos a mediados de 2024, se mantuvo como secretaria autonómica con José Antonio Rovira como conseller.

Posteriormente, después del cambio de gobierno en el Consell con la salida de Carlos Mazón como 'president' y la entrada de Juanfran Pérez Llorca, fue cesada en diciembre de 2025 como secretaria autonómica de Cultura. Desde entonces ocupa un puesto de asesora en la nueva Conselleria de Presidencia.

Se incorpora a la Diputació en un momento en el que el equipo de gobierno (PP-Ens Uneix) ha propuesto una reorganización del área de Cultura --dentro de la revisión "técnica" de la estructura interna de esta institución-- que contempla dos grandes bloques: uno de gestión museística que integra sus tres museos --el MuVIM, el Museu Valencià d'Etnologia (L'ETNO) y el de Prehistòria-- y otro de gestión cultural abierta a los municipios y que contará con un director del que dependerán tres secciones específicas.

Organismos culturales dependientes de la Diputació como el MuVIM o la Institució Alfons el Magnànim afrontan un proceso de cambios. Precisamente, el pasado febrero dimitió Rafa Company como director del MuVIM, lo que activó la búsqueda de la persona que estará a partir de ahora al frente del museo. Cabe recordar que el centro va a experimentar una reconversión y pasará a denominarse 'MuVIM-Museu d'Art de la Diputación'.