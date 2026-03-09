Pirotecnia Turís dispara una mascletà "muy bestial" con un "apoteósico" terremoto final: "Ha sido impresionante"

Pirotecnia Turís dispara una mascletà "muy bestial" con un "apoteósico" terremoto final - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Pirotecnia Arcoiris de Turís (Valencia) ha disparado este lunes una 'mascletà' de corte "clásico" en la plaza del Ayuntamiento, "muy bestial", que ha terminado con un "apoteósico" terremoto final que ha sido, en palabras del pirotécnico, "impresionante".

Así lo ha valorado el gerente de Pirotecnia Turís, Gaspar Guaita, en declaraciones a Europa Press en el balcón del consistorio tras el disparo, que ha tenido por lema 'El poder de la plaza' y ha contado con 160,29 kilos en 434 segundos de espectáculo.

Guaita ha explicado que el disparo ha sido "tradicional, en aumento muy progresivo, desde muy poquito a un final muy bestial, un buen terremoto y un buen final apoteósico". "De menos a más, hasta llegar a la parte central", ha concretado. Entonces ha "vuelto a bajar un escalón de potencia y hemos vuelto a aumentar y aumentar, hasta llegar al final, que ha sido impresionante", ha añadido.

Sobre las sensaciones del equipo de Pirotecnia Turís, ha asegurado que han quedado "encantados" y con satisfacción "plena, 100%", además porque la Senyera dibujada con humo en el cielo ha salido "muy bien" y dado que el terreno ha sido "bestial", como también la respuesta del público presente en la plaza del Ayuntamiento de València en este lunes soleado. "El aplauso lo dice todo", ha confesado.

Y sobre la visita del activista por los derechos de las personas con ELA Jordi Sabaté, ha valorado que es "un amante de la pólvora", algo que "le encanta", y ha indicado que desde la pirotecnia le han regalado una camiseta, además de explicarle "cómo funciona" una 'mascletà' y los truenos internamente. "Le hemos enseñado un poco nuestro arte y le ha gustado muchísimo", ha resumido.

De hecho, ha apuntado que la 'mascletà' de este lunes ha estado dedicada a las personas con ELA: "Nos gustaría que más gente como él pudiera llegar a ver estos espectáculos y ver lo que hacemos".

DE MENOS A MÁS

La 'mascletà' ha comenzado con traca valenciana que ha dado paso a dos principios aéreos tradicionales y uno digital, con truenos de aviso, serpentinas y roncadoras. La parte central ha constado de cinco retenciones terrestres, de menos a más, con truenos de varios calibres y acompañamiento aéreo.

El disparo ha ido aumentando de ritmo e intensidad hasta llegar a la parte final, con cuatro fases de terremoto, bombardeo aéreo de truenos de aviso y, para cerrar, un digital "potente" alrededor de la plaza con volcanes y un golpe hermético final.

La previa de la 'mascletà' ha sido amenizada con la música de la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-l'Oliveral y ha dado comienzo, como es tradicional, a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, han dado la orden al pirotécnico con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'.

Al finalizar el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido un ovación por parte del público presente.

INVITADOS

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, han presenciado el espectáculo la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; el de Sanidad, Marciano Gómez; el ministro delegado de Industria de Francia, Sébastien Martin; la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el comisionado especial para la reindustrialización, Jaime Peris Pascual; y el delegado de Defensa, Ángel José Adam.

También han asistido el activista por los derechos de las personas con ELA Jordi Sabaté; el presidente del Colegio de Arte Mayor de la Seda, Alberto Catalá; el presidente de la Fundación del Colegio del Arte Mayor de la Seda, Vicente Genovés; el Levante UD femenino; el atleta Joan Querol; el productor de cine Fernando Bovaira; la directora del IVAM, Blanca de la Torre; y representantes del Servicio de Quemados del Hospital La Fe de València.

Respecto a las comisiones falleras y juntas locales, este lunes ha sido el turno de Plaza del Doctor Collado, Portal de la Valldigna-Salinas, Doctor Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero; Llanterna-na Rovella-Avinguda de l'Oest, Borrull-Túria y los representantes de Meliana, Museros, Nàquera, Paiporta, Paterna y Picanya.

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha asegurado a Europa Press tras el disparo que le ha parecido "fantástico", también por el hecho de haberse celebrado tras unos días "de un tiempo de lluvia que es muy bueno para los agricultores". "El sol es consumo, es terrazas llenas y, por tanto, que la mejor hortaliza, que la mejor fruta del mundo y las mejores tapas se puedan consumir", ha deseado.

Por tanto, ha celebrado que València haya "recuperado con este sol el esplendor": "La verdad es que lo de hoy ha sido una auténtica obra de arte, con la Senyera además en el cielo de una València preciosa. Es para felicitar a la alcaldesa, a la pirotecnia y a las niñas --de la corte de honor-- que han visto hoy uno de los mejores días".

Y como castellonense, ha valorado la "doble fortuna" que tiene de estar "en Fallas aquí por la mañana, y esta tarde es la encesa --de gaiatas-- en Castellón, en la Magdalena, y se solapan". "Y ver que todos los valencianos están celebrándolo en la calle, pues es motivo de regocijo". "Al final, València sin presencia en la calle no es València y, por tanto, enhorabuena porque el tiempo nos va a acompañar", ha agregado.

ATENCIONES SANITARIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado 13 asistencias, la mayoría (nueve) por lipotimias, aunque también tres por traumatismos y una por patologías respiratorias.

Respecto a los recursos sanitarios, en la conocida como la 'catedral de la pólvora' se han movilizado dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, cinco vehículos de transporte, uno de coordinación y tres postas sanitarias. Han trabajado 39 socorristas, 12 técnicos en emergencias sanitarias (TES), seis enfermeras, un médico y dos coordinadores, hasta un total de 60 personas.