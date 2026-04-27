'La Piscina (como metáfora)', una historia sobre ganar, perder y volver a empezar en Teatro Off

El actor valenciano Carlos Valle regresa al centro donde se formó en dos funciones únicas

Una historia sobre ganar, perder y volver a empezar llega a Teatro Off
Una historia sobre ganar, perder y volver a empezar llega a Teatro Off - TEATRO OFF
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 27 abril 2026 20:07
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VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Teatro Off acogerá el 2 y 3 de mayo las dos únicas funciones de 'La Piscina (como metáfora)', una intensa y conmovedora propuesta escénica protagonizada por el actor valenciano Carlos Valle, que regresa al centró en el que se formó.

La obra llega por primera vez a la Comunitat Valenciana tras su estreno en Guadalajara y su paso por Sevilla. Valle y Clara Navarro actúan en esta producción, la sexta realizada por la compañía madrileña Jesús Briones Teatro, según ha detallado el espacio cultural en un comunicado.

Escrita por Clara Navarro y Jesús Briones, y dirigida por este último, 'La Piscina (como metáfora)' invita al público a sumergirse en una historia de superación, sacrificio y búsqueda personal que conecta con cualquier espectador.

Con el agua como gran símbolo escénico de transformación, resistencia y libertad, la obra se presenta como una experiencia teatral contemporánea capaz de emocionar, hacer reír y dejar huella: La protagonista es Teresa, una nadadora convertida en campeona olímpica que tras años de disciplina extrema, récords y victorias, cuando alcanza la cima, decide detenerse para preguntarse si ganar siempre compensa y qué precio ha tenido que pagar para llegar hasta allí.

Con emoción, humor y una cuidada puesta en escena, el montaje aborda temas universales como la presión por triunfar, el miedo a perder, la necesidad de parar y la posibilidad de volver a empezar. Aunque es una ficción, la pieza se inspira en grandes referentes de la natación como Mireia Belmonte, Otylia Jedrzejczak o Nina Zhivanevskaya, con lo que rinde homenaje a generaciones de deportistas que lucharon dentro y fuera del agua.

El espectáculo fue finalista en el Festival Brisk Buenos Aires (Argentina) en noviembre de 2024. Las entradas ya están disponibles en la web del Teatro Off.

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