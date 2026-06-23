Las piscinas municipales descubiertas de València abren sus puertas con oferta de baño, cursos de natación y actividades

Archivo - Imagen de la piscina de la pedanía de El Palmar, en la ciudad de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) de València ha puesto en marcha la temporada de verano 2026 en ocho piscinas municipales descubiertas de la ciudad con "una amplia oferta de baño recreativo, cursos de natación y actividades de ocio dirigidas a todos los públicos".

La concejala de Deportes, Rocío Gil, ha explicado que las instalaciones permanecerán abiertas durante los meses estivales "con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía espacios de práctica deportiva, aprendizaje y disfrute durante el periodo vacacional".

La red de piscinas municipales de verano está formada por las instalaciones de Parque del Oeste, Benicalap, Benimaclet, Nazaret, Benimàmet, La Hípica, Castellar-Oliveral y El Palmar, con calendarios de apertura que se extienden entre junio y septiembre, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los horarios de baño libre permitirán al vecindario y visitantes disfrutar de estas instalaciones durante toda la temporada. "Además del baño recreativo, la Fundación Deportiva Municipal ha programado una completa oferta de actividades acuáticas para todas las edades", ha añadido la edil.

La campaña de verano incluye cursos de matronatación, natación preescolar, natación escolar, natación para personas adultas y aquagym, a los que se suman los cursos intensivos organizados en diferentes piscinas cubiertas de la ciudad.

En total, se ofertan 2.406 plazas en las piscinas de verano, distribuidas entre las instalaciones de Parque del Oeste, Benicalap, Castellar- Oliveral, Benimaclet y El Palmar. Los cursos se desarrollarán durante los meses de junio, julio y agosto y se adaptarán a las diferentes franjas de edad y niveles de aprendizaje.

"La programación busca combinar la enseñanza de la natación y la actividad física en el medio acuático con hábitos saludables y actividades recreativas durante el verano", ha explicado la concejala.

Las piscinas municipales forman parte de la programación 'Un Estiu amb Molt d'Esport a València 2026', impulsada por la Fundación Deportiva Municipal para fomentar la actividad física y ofrecer alternativas de ocio saludable durante los meses de verano. Esta oferta permite acercar el deporte y la práctica acuática a miles de personas "y consolida las instalaciones municipales como espacios de encuentro, convivencia y bienestar para la ciudadanía".

Toda la información sobre horarios, fechas de apertura, cursos, tarifas e inscripciones puede consultarse a través de los canales oficiales de la Fundación Deportiva Municipal de València.