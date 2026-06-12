El plan contra la sobrepoblación de jabalíes en la Comunitat permite capturar 3.000 ejemplares en lo que va de año

Jabalíes - GVA

ALICANTE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que el plan de choque impulsado por la Generalitat para luchar contra la sobrepoblación de jabalíes ha permitido capturar ya 3.000 ejemplares en lo que va de año mediante la combinación de sistemas de trampeo y la colaboración del colectivo cinegético.

Se trata de una estrategia que el Consell ha reforzado ante la detección de nuevos focos de peste porcina africana en distintos puntos de Europa y que mantiene con el despliegue de una decena de jaulas semanales, ha subrayado la administración autonómica este viernes en un comunicado.

Martínez Mus ha presentado este balance en el Centro de Visitantes de La Mata, en Torrevieja (Alicante), donde ha subrayado que, aunque la Comunitat Valenciana mantiene una situación sanitaria favorable, "es necesario actuar con la máxima prevención para proteger la cabaña ganadera, garantizar la bioseguridad de las explotaciones y minimizar el impacto económico que tendría la llegada de esta enfermedad".

Del mismo modo, en este acto también han estado presentes el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, representantes municipales y colectivos como cazadores o agentes medioambientales.

CIFRAS

Del total de ejemplares retirados, 1.339 son de la provincia Valencia, 726 de Alicante y 729 de Castellón. Del total de la Comunitat Valenciana, 800 han sido capturados mediante jaulas y cerca de 2.000 han sido aportados por cazadores.

El vicepresidente ha señalado que el plan combina el control poblacional del jabalí con el "refuerzo" de la vigilancia epidemiológica, campañas de información y sensibilización y la colaboración con cazadores, agentes medioambientales, veterinarios y organizaciones agrarias.

"La reducción de la población de jabalí mejora la capacidad de respuesta ante cualquier posible foco y contribuye a minimizar los conflictos que esta especie genera en explotaciones agrarias, espacios naturales y entornos urbanos", ha añadido el vicepresidente, que ha avanzado que "se va a seguir reforzando el dispositivo".

PREVISIONES

En concreto, tras activar 70 trampas en el primer trimestre del año se ha ido ampliando de forma progresiva los medios con una decena semanales con el objetivo de finalizar el verano con un total de 270, por lo que se prevé que cada vez aumenten más las capturas. De esta forma, "a final de año se espera triplicar los datos", ha recalcado el Consell.

Asimismo, ha abundado en que, desde enero de 2026, "la Generalitat concede ayudas directas a los titulares de los cotos de caza por cada jabalí abatido y retirado del medio natural, con una cuantía de 40 euros por ejemplar", y ha puesto en valor "la habilitación de un servicio específico de recogida los domingos por la tarde para facilitar la retirada de los animales tras las cacerías del fin de semana".

El vicepresidente ha subrayado que la Generalitat movilizará hasta seis millones de euros para el desarrollo de este plan de choque, de los que dos millones se destinan a ayudas directas y cuatro millones a las actuaciones desarrolladas por la empresa pública Vaersa, que colabora en el dispositivo de la Dirección General de Medio Natural y Animal.

Según el Consell, "el balance presentado por el vicepresidente refleja el avance de las distintas líneas de trabajo puestas en marcha en aplicación del decreto ley de medidas urgentes para la reducción de las poblaciones de jabalí ante el riesgo de expansión de la peste porcina africana".

Entre los principales indicadores, Martínez Mus ha subrayado la previsión de "alcanzar los 3.500 jabalíes entregados por cazadores a la unidad logística de recogida antes del próximo 15 de septiembre".

La Generalitat ha precisado que el dispositivo de apoyo al colectivo cinegético cuenta ya con 250 cazadores que han utilizado el sistema de comunicación habilitado para las entregas de animales, mientras que las rutas diarias de recogida recorren 278 acotados y permiten que el 59 por ciento de los jabalíes se retiren directamente en el domicilio o municipio del cazador.

En paralelo, el control complementario mediante trampeo se desarrolla en aquellas áreas donde las modalidades deportivas de caza no constituyen una solución suficiente, como zonas comunes, refugios de fauna o terrenos sin titular cinegético. Actualmente, el operativo actúa sobre 15 unidades prioritarias de control distribuidas en 162 municipios.

Precisamente, en el sur de la provincia de Alicante las actuaciones se centran especialmente en el Parque Natural de El Hondo y en el Paraje Natural Municipal del Clot de Galvany, donde entre enero y junio de 2026 se han registrado 37 capturas mediante sistemas de trampeo, de las que 21 corresponden a El Hondo y 16 al Clot de Galvany. En el norte, la zona prioritaria de actuación es la Marina Alta y la Marina Baixa.