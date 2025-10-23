Planas anuncia que en noviembre pagarán 49,4 millones más a agricultores y ganaderos afectados por la dana

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (c), durante una visita a las zonas afectadas por la dana, a 23 de octubre de 2025, en Torrent (Valencia). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que el noviembre abonarán dos nuevas partidas en compensación por pérdida de rentas a agricultores y ganaderos afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 y a propietarios de parcelas que pasarán a ser dominio hidráulico, que sumarán 49,4 millones de euros.

Así lo ha anunciado este jueves el titular de Agricultura en una rueda de prensa en Torrent (Valencia), en una jornada en la que visita a varias zonas en la provincia afectadas por la dana donde se han realizado trabajos de recuperación en infraestructuras del sector agrario por la empresa pública Tragsa.

En concreto, ha precisado que una de esas partidas abonará en noviembre 42,5 millones a 2.395 agricultores y ganaderos por la pérdida de renta como consecuencia de daños en sus infraestructuras; mientras que la segunda está compuesta por 6,8 millones para 725 agricultores, propietarios de parcelas que van a pasar a ser dominio hidráulico.

En total, ha resaltado que, hasta el momento, se han abonado 141,2 millones de euros, entre ayudas directas a agricultores y ganaderos y obras de reconstrucción de caminos rurales, parcelas y redes de regadíos, centradas principalmente en la Comunitat Valenciana, la región más afectada por las inundaciones del pasado año.

Con estos fondos ya transferidos junto a los previstos para noviembre, Planas ha resaltado que se han ejecutado más de 277 millones de euros. En este contexto, ha señalado que le "duele" cuando "quien nada ha hecho se permite criticar a los que hemos hecho mucho". "Y nos queda aún por hacer y lo vamos a hacer", ha asegurado.

El ministro ha puesto en valor el esfuerzo del Gobierno para apoyar la recuperación del sector agrario afectado por la dana y ha hecho hincapié en la "rapidez y eficacia" de las medidas puestas en marcha. "Ha sido un gran trabajo de reconstrucción y lo vamos a continuar hasta el final", ha enfatizado.

"Estamos haciendo lo que teníamos previsto y lo vamos a seguir haciendo hasta acabar la recuperación", ha aseverado, y ha insistido en que el objetivo es que "no se pierda ni una sola hectárea de cultivo" como consecuencia de la dana.

El titular de Agricultura ha subrayado que el Gobierno tiene previsto movilizar "más de 400 millones de euros", si se suman los recursos ya ejecutados y los que están en curso, lo que "refleja la magnitud" del esfuerzo para recuperar el sector agrario tras la catástrofe.

254 MILLONES MOVILIZADOS EN VALENCIA

Al respecto, ha desgranado que las ayudas directas han beneficiado a 9.136 agricultores y ganaderos para compensarles por la pérdida de renta por daños en su producción y a otros 6.630 por daños en sus infraestructuras agrarias. Además, han recibido 395.000 euros de indemnización 107 arroceros de l'Albufera de València que no han podido sembrar en esta campaña y 725 agricultores que tenían sus parcelas próximas a cauces y van a perder su condición de suelo agrícola para ser dominio público hidráulico.

En la provincia de Valencia, el Ministerio ha movilizado "254 millones de euros en apoyo al sector agrario, lo que representa más del 90 por ciento del presupuesto total destinado a la zona". De esa cantidad, 171 millones corresponden a ayudas directas a agricultores y ganaderos, mientras que 83 millones se han destinado a obras de reparación de caminos rurales, infraestructuras de regadío y explotaciones agrarias.

El ministro ha recalcado que, con ello, ya se han reparado cerca de 2.000 kilómetros de caminos rurales, con trabajos certificados por valor de 30,7 millones de euros en 90 municipios.

ACTUACIONES EN VALENCIA

Entre las principales actuaciones en Valencia, el Ministerio ha destacado el apoyo a la renta, con "más de 64,5 millones de euros pagados a 8.500 agricultores por la pérdida de sus producciones"; y la reparación de explotaciones, con "más de 38 millones de euros abonados a 4.100 explotaciones" a las que en noviembre se sumarán otros 41,9 millones para 2.374 beneficiarios adicionales.

Además, ha mencionado las explotaciones en márgenes de cauces, con "cerca de 6,9 millones de euros para 700 explotaciones"; y las ayudas complementarias al seguro agrario, con "más de 10 millones de euros destinados a 2.100 productores, compensando la franquicia no cubierta por el seguro".

Por otro lado, las actuaciones en materia de regadíos avanzan "a buen ritmo", se han ejecutado casi 22 millones de euros, lo que ha permitido finalizar la reparación de 16 comunidades de regantes, mientras otras 87 continúan en marcha, ha precisado.

En cuanto a las explotaciones agrarias afectadas, ya se han iniciado trabajos de reparación en 1.612 fincas de 36 municipios, de las cuales 417 están completamente restauradas. Hasta la fecha, la inversión ejecutada supera los 30 millones de euros.

En relación a viveros, Planas ha detallado que se ha completado la reparación de dos viveros y se actúa en otros nueve, con una inversión acumulada de más de 7 millones de euros.

SEGUROS AGRARIOS

Además, Planas ha recordado que los seguros agrarios han pagado 52,4 millones de euros en todas las zonas afectadas (indemnizaciones a 3.192 agricultores) y ha insistido en que el aseguramiento es "el mejor instrumento para gestionar los riesgos propios de esta actividad". La mayoría de estas indemnizaciones corresponden a explotaciones de caqui y cítricos, aunque también se incluyen hortalizas de invernadero y productores de planta ornamental.

Durante su recorrido por la Comunitat Valenciana, el ministro ha visitado distintos puntos clave de la recuperación. La jornada ha comenzado en los Viveros Herfesa en Torrent, donde ha comprobado las actuaciones realizadas por el Grupo Tragsa en los invernaderos y la obra en curso en la nave de filtros y abonado.

Posteriormente, se ha trasladado a Alzira, para visitar la obra de reconstrucción del camino Soriano, donde ha evaluado tanto el tramo ya asfaltado como el que está pendiente, situado en la vía pecuaria. La agenda del ministro se completa con sendas reuniones con los alcaldes y alcaldesas de las comarcas de la Ribera Alta y Ribera Baixa y con las organizaciones agrarias.