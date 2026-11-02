Planas dice que hay reparaciones de la dana de 2024 que se podrían alargar un año más y destaca la gestión del Gobierno

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado sobre las actuaciones del Gobierno central y el departamento que él dirige que hay reparaciones de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 personas fallecidas en la provincia de Valencia, que se podrían alargar "por lo menos" un año más.

"Aún hay, evidentemente, por lo menos trabajo para, me dicen los expertos, hasta 12 meses más de actuación en relación con las reparaciones", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha subrayado acciones del Ministerio y ha hecho balance. Todo ello, después de que la semana pasada se cumplieran dos años de las riadas, que tuvieron impacto en la Comunitat Valenciana y "en otros lugares de España".

Así se ha expresado tras la visita que ha realizado este lunes a zonas agrícolas de Pego (Alicante) dañadas por la reciente dana Adam. En el recorrido le han acompañado el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, y el alcalde de esta localidad de la Marina Alta, Enrique Moll.

"Hemos llevado a cabo desde el Ministerio actuaciones muy importantes para un sector muy afectado, como fue el sector agrario", ha indicado sobre el temporal de octubre de 2024, respecto a lo que ha añadido: "Hemos pagado ayudas a agricultores y ganaderos por importe de 177 millones de euros y hemos llevado ya actuaciones tanto para explotaciones como para infraestructuras de riego afectadas como para caminos rurales por importe de 242,7 millones de euros".

Y ha continuado: "Aún nos queda tarea por hacer, porque, como ustedes saben, dimos la opción a los afectados para o hacer y cobrar una indemnización o bien esperar a que se pudiera llevar a cabo una actuación por parte del Gobierno de España a través de la empresa pública Tragsa. Mucha gente se apuntó a esta segunda opción".

"Hemos tenido una gran colaboración de empresas locales de aquí de la Comunitat Valenciana, pero era tan grande, lógicamente, el daño producido que hemos tardado y aún hay, evidentemente, por lo menos trabajo para, me dicen los expertos, hasta 12 meses más de actuación en relación con las reparaciones", ha agregado.